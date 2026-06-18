Economía colombiana creció 3,34% en abril de 2026 impulsada por servicios

La economía colombiana mantuvo su senda de recuperación durante abril de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento anual de 3,34% frente al mismo mes del año anterior. No obstante, hubo una desaceleración en comparación con el 3,94% registrado en marzo de este año. Le puede gustar: Directora del Dane defiende cifras de empleo formal y responde a críticas de la UdeA El resultado estuvo impulsado principalmente por las actividades de servicios, que se consolidaron como el principal motor de la economía nacional. En contraste, los sectores relacionados con la agricultura y la minería mostraron un comportamiento negativo que limitó un mayor avance del indicador.

¿Qué sectores impulsaron el crecimiento económico de Colombia?

Las actividades terciarias, que agrupan los servicios, registraron un crecimiento anual de 4,58% y fueron las que más contribuyeron al desempeño de la economía colombiana durante abril.

Dentro de este grupo, la actividad con mayor dinamismo fue la conformada por administración pública, educación, salud y actividades artísticas. Este segmento creció 8,07% frente a abril de 2025 y aportó 2,16 puntos porcentuales a la variación total del ISE, convirtiéndose en el principal responsable del crecimiento económico del mes. Otro de los sectores destacados fue el de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que registró una expansión anual de 3,00%. Esta actividad aportó 0,61 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía y se ubicó como el segundo mayor contribuyente al resultado de abril. También sobresalió el comportamiento del suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que presentó una variación anual de 4,74% y sumó 0,22 puntos porcentuales a la expansión del indicador. Por su parte, las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias también respaldaron el crecimiento económico. En conjunto, estos sectores aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación anual del ISE.

¿Cómo se comportaron la industria y la construcción?

Las actividades secundarias, que incluyen las industrias manufactureras y la construcción, también mostraron un resultado positivo, aunque más moderado que el observado en los servicios. Según las cifras del Dane, este grupo registró un crecimiento anual de 1,83% durante abril de 2026. Su contribución al avance general de la economía fue de 0,22 puntos porcentuales. Aunque el desempeño fue inferior al de las actividades terciarias, el resultado evidencia una recuperación gradual de sectores clave para la generación de empleo y la actividad productiva del país.

Sectores que frenaron el crecimiento económico

El principal factor que restó dinamismo a la economía fue el comportamiento de las actividades primarias. Este grupo, integrado por agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, registró una caída anual de 2,35% durante abril de 2026. Como consecuencia, estas actividades restaron 0,31 puntos porcentuales a la variación anual del Indicador de Seguimiento a la Economía, convirtiéndose en el único gran sector con resultado negativo durante el mes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pese a este retroceso, el balance general de la economía colombiana se mantuvo positivo gracias al fuerte desempeño de los servicios y al crecimiento moderado de la industria y la construcción.

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