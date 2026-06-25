Pizza, hamburguesas, pollo y alitas, lo que más piden los paisas para ver jugar a Colombia en el Mundial

El triunfo de la Selección Colombia frente a la República Democrática del Congo, el pasado 23 de junio, además de movilizar a los aficionados frente a las pantallas, también impulsó el consumo digital y los desplazamientos en las principales ciudades del país, según cifras de la Super App DiDi.
Los datos de la plataforma muestran que la mayor actividad se concentró en las horas previas al encuentro disputado el pasado martes. Dos horas antes del pitazo inicial, las solicitudes de comida a través de DiDi Food crecieron 30% frente a un día comparable.
Una hora antes del partido el incremento alcanzó 55%, convirtiéndose en el pico más alto de la jornada. Durante el encuentro, la demanda continuó por encima de los niveles habituales, con un crecimiento de 25%.
Las ciudades con mayor dinamismo una hora antes del partido fueron Bogotá, con un aumento de 22%; Cali, con 19%; y Medellín, con 15%.
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Entre los productos más solicitados sobresalieron las pizzas, cuyas órdenes crecieron 75%, seguidas por la comida rápida en general (30%), las hamburguesas (27%) y el pollo y las alitas (12%).
Para Mónica París, directora regional de ventas de DiDi Food para Colombia, Costa Rica y Perú, el fútbol se ha convertido en una ocasión de consumo cada vez más relevante para los hogares colombianos. “El fútbol se ha convertido en ocasión de consumo relevante para los colombianos y en momentos específicos en que las personas buscan resolver de una manera ágil y consciente lo que necesita para el encuentro”, explicó.
La ejecutiva señaló que este comportamiento se concentra principalmente en la previa, durante el partido y en los 90 minutos posteriores al encuentro.