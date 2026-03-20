Sigue presión sobre Ricardo Roa: accionistas minoritarios piden su salida de Ecopetrol por impacto en acciones

La presión sobre Ricardo Roa al frente de Ecopetrol sigue en aumento. Accionistas minoritarios solicitaron que su permanencia no sea tratada como un asunto secundario, al considerar que afecta directamente el desempeño de la compañía.
En una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los miembros de la junta directiva de la petrolera, los inversionistas advirtieron que la continuidad del directivo, en medio de las acusaciones en su contra, “desvaloriza las acciones de Ecopetrol e impide que el presidente de la empresa, la junta directiva y sus trabajadores se concentren en sus deberes”.
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