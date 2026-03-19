Tras reunirse todo el día, junta de Ecopetrol no tomó decisión y Ricardo Roa sigue como presidente

Sigue la zozobra sobre el futuro de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Durante la jornada de ayer los nueve miembros de la junta directiva estuvieron reunidos para definir si ratificaban o retiraban su respaldo al cuestionado funcionario. Al final no hubo decisión y el caso se seguirá evaluando el próximo martes 24 de marzo. Podría interesarle: Contradicciones entre Serafino Iácono y Ecopetrol elevan dudas por lujoso apartamento de Ricardo Roa La discusión coincide con un momento complejo dados los avances de los procesos legales contra Roa, las reacciones que estos han desatado en el principal sindicato de la empresa (USO) y la dinámica del mercado petrolero global, por la guerra en Medio Oriente, que ha llevado el precio del barril de crudo referencia Brent arriba de los US$100.

Los escándalos recientes de Ricardo Roa en Ecopetrol

La estabilidad de la presidencia de Ricardo Roa se ha visto seriamente agrietada por el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Uno de los frentes más críticos es la imputación por tráfico de influencias relacionada con la compra de un apartamento en el edificio Entre Parques, en Bogotá. Según el ente acusador, Roa adquirió el inmueble por $1.800 millones, una cifra que representa un descuento del 34% frente a su valor comercial de $2.727 millones. La hipótesis judicial sostiene que este beneficio de $927 millones no fue casual, sino una presunta contraprestación por gestiones destinadas a favorecer al empresario Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de proyectos de regasificación en Hocol, filial de la petrolera. Encuentre: Sindicato UTIPEC advierte deterioro acelerado en Ecopetrol: “Ricardo Roa nunca debió llegar” A este complejo panorama se sumó recientemente el testimonio de Johny Giraldo, el constructor encargado de remodelar dicha propiedad. Giraldo reveló ante la justicia que las obras tuvieron un costo cercano a los $2.300 millones y denunció una dinámica de pagos irregular que incluía entregas de dinero en efectivo transportado en cajas de cartón. El constructor afirmó haber recibido cerca de $2.000 millones por esta vía, manejados presuntamente por intermediarios en Rionegro y Bogotá. Más allá de lo económico, el testimonio escaló al plano de la gobernanza corporativa al señalar que Julián Caicedo, pareja sentimental de Roa, tendría una influencia desmedida en la toma de decisiones internas y en la selección de personal dentro de la compañía más importante del país.

Las alertas internacionales sobre la presencia de Ricardo Roa en Ecopetrol

La sostenibilidad de Roa en el cargo no solo se cuestiona en los tribunales, sino también en los informes de cumplimiento que la propia empresa solicitó. Consultoras de talla mundial como Control Risks, Shearman & Sterling y Miller & Chevalier advirtieron desde 2023 sobre los riesgos reputacionales y legales. El escenario más temido por los analistas es el impacto en la Bolsa de Nueva York, donde Ecopetrol cotiza. Según los informes de auditoría, existe una posibilidad real de que los reguladores de Estados Unidos, como la SEC, inicien investigaciones preliminares debido a la exposición de la empresa a escándalos de corrupción y falta de transparencia en su gobierno corporativo. Lea más: ¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa El deterioro de la confianza no es solo externo. Internamente, el informe de Control Risks planteó que una imputación formal, como la que ya ocurrió, elevaría el escrutinio sobre los estados financieros de la estatal. El riesgo radica en que el auditor externo pierda la confianza en la veracidad de las cifras si la cabeza de la organización está bajo sospecha de utilizar su posición para beneficios privados. Esta situación de interinidad judicial generó un clima de incertidumbre que, según expertos financieros, afecta la credibilidad de la estrategia energética de Colombia a largo plazo.

El ultimátum de la USO a Ecopetrol sobre Ricardo Roa

En el frente interno, la presión alcanzó un punto de no retorno con el pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO). El sindicato más grande de la industria petrolera calificó la permanencia de Roa como insostenible para la estabilidad operativa de las refinerías y campos de producción. Martín Ravelo, presidente de la USO, advirtió que los trabajadores están listos para iniciar movilizaciones y paros si la junta directiva no tomaba medidas drásticas para proteger el patrimonio de la empresa.

Durante la presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol se contabilizaron múltiples escándalos que la junta directiva le “perdonó”. FOTO EL COLOMBIANO

Para el sindicato, la defensa jurídica de Roa en procesos que incluyen desde la financiación de la campaña presidencial de 2022 hasta el presunto tráfico de influencias, distrae el rumbo estratégico de la compañía. La exigencia de los trabajadores es clara: la salida del directivo es necesaria para que Ecopetrol recupere la transparencia y los principios éticos que exige su naturaleza pública. La amenaza de un cese de actividades en los sistemas de transporte y producción puso a la empresa en una encrucijada operativa que agrava el costo de mantener la actual administración. Siga leyendo: USO pide salida de Ricardo Roa de Ecopetrol por investigaciones en curso

Respaldo de Gustavo Petro a Roa