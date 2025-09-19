Ecopetrol busca expandirse en Brasil y estaría interesada en activos de Petrobras

Ecopetrol busca oportunidades en el mercado brasileño de hidrocarburos, con interés en un conjunto de campos en tierra de Petrobras en el estado de Bahía. “Creemos que el territorio terrestre brasileño tiene un gran potencial, especialmente en lo que respecta al gas natural”, afirmó Jorge Martínez, director de operaciones de Ecopetrol en Brasil, en una entrevista con Bloomberg. Más noticias: Ecopetrol confirma acuerdo con Canacol Energy: detalles del pacto de confidencialidad Según el medio, Ecopetrol pretende capitalizar su experiencia en yacimientos terrestres en Colombia para expandir operaciones en Brasil, el principal productor de crudo en América Latina. Martínez explicó que, mientras Petrobras y otras grandes petroleras concentran sus esfuerzos en los megayacimientos de aguas profundas, existen oportunidades de crecimiento en campos en tierra que han sido desatendidos.

El directivo también proyectó un mayor aumento en la demanda de gas natural, impulsada por su uso en la generación eléctrica para proyectos como centros de datos.

Petrobras, en la mira de Ecopetrol

Ecopetrol manifestó su disposición a asumir riesgos de exploración en regiones petroleras como Potiguar y Reconcavo, en el noreste de Brasil, en línea con su estrategia de expansión internacional. Al mismo tiempo, Petrobras evalúa la venta de su grupo de campos terrestres Polo Bahia Terra, cuyos costos de operación resultan más elevados frente a los proyectos en aguas profundas de la región presal, según explicó este año su directora ejecutiva, Magda Chambriard. En ese contexto, Martínez aseguró que "si Petrobras decide vender sus activos en el Complejo Bahia Terra o buscar un socio, nos gustaría participar en ese proceso". La relación entre ambas compañías ya tiene un antecedente importante. Actualmente, trabajan de manera conjunta en el proyecto Sirius, el mayor hallazgo de gas natural costa afuera en Colombia. Si este descubrimiento resulta comercialmente viable, podría triplicar las reservas nacionales y devolverle al país la autosuficiencia energética. No obstante, la alianza también ha enfrentado reveses. Tal fue el caso del pozo exploratorio Buena Suerte, perforado en aguas profundas del Caribe colombiano, donde no se encontraron volúmenes comercialmente aprovechables de gas natural.

La inversión, estimada entre US$70 millones y US$100 millones, representaba una de las principales apuestas exploratorias de 2025 para las dos petroleras. "Lo llamamos mal, debimos llamarlo mala suerte. Tuvimos mala suerte con Buena Suerte, resultó seco", reconoció en su momento Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.



