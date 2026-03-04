Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados

La presidencia de Interconexión Eléctrica (ISA), una de las joyas de la corona del sector energético colombiano, atraviesa su momento más turbulento. Tras meses de cuestionamientos, el Consejo de Estado dictó una sentencia que anula la elección de Jorge Carrillo como presidente de la compañía.
La salida de Carrillo se convirtió en una suerte de partida de ajedrez jurídico. Julio César Yepes, un abogado litigante de 61 años, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y con casi cuatro décadas de experiencia en responsabilidad civil, fue quien decidió dejar de quejarse en reuniones con colegas para estudiar el caso y presentar la demanda que finalmente tumbó al directivo.
La historia de esta caída comenzó con la sospecha de un proceso de selección manipulado. Tras la salida de Juan Emilio Posada, ISA contrató a la firma cazatalentos Korn Ferry, una de las más prestigiosas del mundo.
Se pactó un contrato cuyos honorarios suelen oscilar entre dos y tres veces el salario del presidente; considerando que el cargo en ISA percibe ingresos superiores a los 150 millones de pesos mensuales, la firma habría recibido entre 300 y 450 millones de pesos por su asesoría. Sin embargo, el rigor técnico chocó con intereses políticos cuando la junta directiva cambió su composición en marzo de 2024, dando entrada a fichas cercanas a Ecopetrol, que posee el 51,4% de las acciones de la transportadora de energía.