¿Un mundo trumpdependista? Así será el mundo que nos espera, según The Economist

Falta menos de mes y medio para que termine el año, un periodo que ha registrado profundos cambios en las dinámicas geopolíticas, con conflictos que no llegan a su fin, como el de Rusia y Ucrania o la guerra en la Franja de Gaza, así como una nueva dinámica en el comercio mundial: el presidente Donald Trump ha sacudido la manera en que se había entendido el capitalismo hasta ahora.
Cada año, The Economist presenta su pronóstico y publica una edición especial en la que anticipa el mundo que nos espera. Al analizar ambas ediciones, lo que la revista vaticinaba para este año evoluciona hacia 2026: las elecciones que ganó Trump dejan de ser un episodio electoral y se convierten en un sistema que gira en torno a sus políticas.
