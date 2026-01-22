Así están las cuentas en la Corte para tumbar la emergencia económica de Petro

Cuando el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió a sus colegas magistrados una reunión extraordinaria para debatir el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro, a pesar de ser 23 de diciembre y de que estaban en vacaciones, todos acudieron sin falta.
Un día antes, el Gobierno había expedido el decreto de excepción como una respuesta al Congreso que le había negado dos semanas antes la reforma tributaria con la que Petro buscaba recaudar 16 billones de pesos.
El mensaje entrelíneas por parte del mandatario era claro: si ustedes Congreso no aprueban la reforma no me importa pues yo la sacó por decreto de excepción.
Dos de los nueve magistrados –Vladimir Fernández y Héctor Carvajal– dejaron claro que ellos acudían al llamado de Ibáñez, pero que se trataba de una reunión informal: que estaban en vacancia judicial y no era permitido sesionar.
El primero había sido el jefe jurídico de Petro en la Casa de Nariño y el otro su abogado personal. Ambos fueron elegidos como magistrados de ternas enviadas por el presidente. Y con su presencia, al invocar que se trataba de una sesión informal, no permitieron que la Corte pusiera en el congelador la emergencia.