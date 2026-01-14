Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica: solicita pruebas e información adicional

El estudio de la Corte Constitucional sobre el decreto de Emergencia Económica arrancó de manera formal. El proceso quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como magistrado sustanciador del expediente y ordenó una revisión integral de la medida excepcional adoptada por el Gobierno.

En el documento se lee que este trámite no implica que la Corte haya avalado o rechazado la emergencia. Se trata del control automático de constitucionalidad, un procedimiento obligatorio que busca verificar si el decreto cumple los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución.

El documento marca el comienzo del control constitucional obligatorio, un procedimiento previsto en la Constitución para verificar que este tipo de medidas excepcionales cumplan con los requisitos legales y constitucionales.

En su providencia, la Corte señaló que evaluará si las causas invocadas por el Gobierno —como la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, la seguridad ciudadana, la no aprobación de la ley de financiamiento y los desastres naturales— son realmente imprevisibles, extraordinarias y sobrevinientes, o si corresponden a problemas estructurales del Estado.

Para ello, ordenó la recolección de pruebas técnicas y solicitó el concepto de expertos económicos y de distintas entidades públicas, con el fin de establecer si la situación ameritaba acudir a un estado de excepción.