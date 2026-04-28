Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos Árabes Unidos decidió dar un giro estratégico en su política energética y anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+, una movida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo. La decisión, confirmada por la agencia estatal WAM, responde a un replanteamiento de largo plazo sobre su papel en el mercado energético y abre la puerta a un aumento progresivo en su producción de crudo. El país, considerado una de las principales potencias petroleras del golfo Pérsico, busca así mayor flexibilidad para impulsar su capacidad productiva en medio de un entorno marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda global de energía. Le puede interesar: Nuevo intento de negociación: delegaciones de Irán y EE.UU. viajan a Pakistán

Una salida marcada por la guerra y las restricciones energéticas

La decisión no ocurre en el vacío. Emiratos ha enfrentado fuertes impactos económicos por la imposibilidad de exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de crudo que ha permanecido bloqueado en medio del conflicto en Oriente Próximo. Además, instalaciones petroleras del país han sufrido daños en el marco de la confrontación entre Irán y sus vecinos. La guerra, en la que participan Estados Unidos e Israel contra Irán, ha tensado las relaciones dentro de la propia OPEP, dejando a la organización en una posición frágil. El prolongado corte de suministro —que ya se acerca a dos meses— podría llevar a que, una vez se reactive el flujo de petróleo, cada país opte por maximizar su producción, debilitando de facto el sistema de cuotas del cartel. “Se trata de una decisión política, tomada tras un análisis minucioso de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción”, explicó el ministro de Energía, Suhail Mohamed al-Mazrouei. Lea más: Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos

Golpe a la OPEP y más presión para Arabia Saudí

La salida de Emiratos representa un revés para la OPEP y, en particular, para Arabia Saudí, líder tradicional del grupo. Aunque en el corto plazo no se prevén efectos inmediatos —debido a que las exportaciones siguen limitadas—, a mediano y largo plazo la decisión debilita la cohesión del bloque. El impacto es relevante porque Emiratos era uno de los pocos miembros con capacidad real de aumentar producción, junto a Arabia Saudí. Fuera de la organización, el país tendrá incentivos para bombear más crudo, lo que podría generar un mercado más volátil. De hecho, analistas advierten que este movimiento pone en duda la capacidad de la OPEP para seguir estabilizando los precios internacionales. También abre interrogantes sobre el rol de Arabia Saudí como principal regulador del mercado petrolero.

Tensiones previas y ambiciones de mayor producción