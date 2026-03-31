Disminución del desempleo: el Estado colombiano concentra 4 de cada 10 nuevos puestos de trabajo en el último año

Tras la publicación del Dane este 30 de marzo, los datos de febrero muestran una caída importante del desempleo, aunque con una composición del empleo que genera inquietudes: el Estado concentró una porción significativa de los nuevos puestos.
En concreto, el país registró 2,45 millones de personas desocupadas, frente a los 2,97 millones de un año atrás, lo que representa una reducción de 17,5%. Con esto, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2%, la más baja para un mes de febrero desde 2001.
Entérese: Desempleo en Colombia bajó a 9,2% en febrero, el nivel más bajo para ese mes desde 2001