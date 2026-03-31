Disminución del desempleo: el Estado colombiano concentra 4 de cada 10 nuevos puestos de trabajo en el último año

En concreto, el país registró 2,45 millones de personas desocupadas, frente a los 2,97 millones de un año atrás, lo que representa una reducción de 17,5%. Con esto, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2%, la más baja para un mes de febrero desde 2001.

Tras la publicación del Dane este 30 de marzo, los datos de febrero muestran una caída importante del desempleo, aunque con una composición del empleo que genera inquietudes: el Estado concentró una porción significativa de los nuevos puestos.

La agricultura perdió alrededor de 363.000 ocupaciones en el último año; transporte y almacenamiento cedió cerca de 86.000, y construcción otros 38.000.

En otras palabras, casi cuatro de cada 10 nuevas plazas estuvieron vinculadas al sector estatal o a ramas altamente dependientes de este.

Sin embargo, detrás de la cifra hay un detalle clave: de los 624.000 empleos generados en el último año, cerca de 244.000 se concentraron en actividades relacionadas con administración pública, defensa, educación y salud.

Aun así, en términos de calidad, hubo señales positivas. El empleo asalariado fue el principal motor de la expansión, con un aumento de 530.000 trabajadores particulares, seguido por los empleadores (105.000) y el servicio doméstico (58.000).

En contraste, el trabajo por cuenta propia cayó en 101.000 personas y el empleo público directo se redujo en 28.000.

Para Mariana Quinche, economista de BBVA Research, “esto sugiere una mejora en la calidad del empleo, en la medida en que el trabajo formal creció más que el no asalariado, impulsado principalmente por el sector privado”.

En el frente regional, las brechas se mantienen. Ciudades como Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%) continúan con los mayores niveles de desocupación, mientras que Villavicencio (8,0%), Neiva (8,1%) y Bogotá (8,2%) presentan las tasas más bajas. Medellín y Cali se ubicaron en 9,0%.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó los resultados y defendió el impacto de las políticas recientes. Aseguró que el aumento del salario vital no frenó el empleo, sino que contribuyó a su dinamización.

No obstante, desde el sector empresarial las alertas persisten. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que, aunque se reconoce la caída del desempleo, la informalidad sigue siendo predominante y preocupa el aumento de personas fuera de la fuerza laboral, así como la destrucción de empleo en sectores estratégicos.

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En esa misma línea, el análisis académico también pone el foco en la composición del empleo. Diego Montañez-Herrera, de la Universidad EAFIT, señaló que “el empleo en administración pública, educación y salud ya se convirtió en el segundo más grande del país, superando incluso al sector agropecuario”.

Así, el balance es claro: el desempleo baja y marca mínimos recientes, pero el impulso del empleo recae en buena parte en el Estado, mientras sectores productivos pierden terreno. Una recuperación que avanza, sí, pero con señales que invitan a mirar más allá de la cifra principal.