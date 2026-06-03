Empresas españolas comienzan a abandonar Cuba ante presiones de Estados Unidos

La creciente incertidumbre política en Cuba y el endurecimiento de las medidas adoptadas por Estados Unidos están llevando a varias compañías españolas a reducir significativamente su presencia en la isla.
Durante los últimos meses, empresas del sector turístico y del transporte aéreo han anunciado cierres, cancelaciones de rutas y recortes operativos. Entre ellas figuran la aerolínea Iberia y las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar, que han decidido disminuir sus actividades en el mercado cubano ante un escenario cada vez más complejo, de acuerdo con información de la agencia Efe.