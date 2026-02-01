Murió Gerardo Taracena, el actor mexicano conocido por Apocalypto

Taracena, recordado por su participación en Apocalypto de Mel Gibson y en Hombre en llamas de Tony Scott, falleció este sábado 31 de enero de 2026. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México en sus redes sociales.
“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”, escribió la agremiación. Aún no se conocen las causas del fallecimiento del actor de 55 años.