Murió Gerardo Taracena, el actor mexicano conocido por Apocalypto

Taracena, recordado por su participación en Apocalypto de Mel Gibson y en Hombre en llamas de Tony Scott, falleció este sábado 31 de enero de 2026. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México en sus redes sociales. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística", escribió la agremiación. Aún no se conocen las causas del fallecimiento del actor de 55 años.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo tuvo una vida artística de más de tres décadas en la que participó en alrededor de 50 producciones para cine y televisión. Estudió Arte Dramático en la Universidad Nacional Autonóma de México e hizo parte del elenco de películas y series nacionales e internacionales. Su papel más reconocido y el que le dio fama en el extranjero fue el de Ojo Medio en Apocalypto, película dirigida por Mel Gibson ambientada en el México del siglo XVI durante el ocaso de la civilización maya.