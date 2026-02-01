x

Murió Gerardo Taracena, el actor mexicano conocido por Apocalypto

El fallecimiento del actor mexicano de 55 años fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México. Celda 211 y Cometierra, ambas series estrenadas en 2025, fueron las últimas dos producciones en las que trabajó Taracena.

  • Taracena interpretó a Ojo Medio en Apocalypto de Mel Gibson. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Taracena, recordado por su participación en Apocalypto de Mel Gibson y en Hombre en llamas de Tony Scott, falleció este sábado 31 de enero de 2026. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México en sus redes sociales.

Lea: Murió Catherine O´Hara, actriz de Mi pobre angelito y Bettlejuice

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”, escribió la agremiación. Aún no se conocen las causas del fallecimiento del actor de 55 años.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo tuvo una vida artística de más de tres décadas en la que participó en alrededor de 50 producciones para cine y televisión. Estudió Arte Dramático en la Universidad Nacional Autonóma de México e hizo parte del elenco de películas y series nacionales e internacionales.

Su papel más reconocido y el que le dio fama en el extranjero fue el de Ojo Medio en Apocalypto, película dirigida por Mel Gibson ambientada en el México del siglo XVI durante el ocaso de la civilización maya.

Taracena también hizo parte de The Mexican, cinta protagonizada por Brad Pitt y Julia Roberts; Hombre en llamas, con Denzel Washington y Dakota Fanning; Sonido de libertad y de la serie Narcos: México.

Sus últimos trabajos fueron estrenados en 2025: uno de ellos fue Celda 211, serie de Netflix que retrata la realidad de las cárceles mexicanas, y Cometierra, la serie de Prime Video basada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes.

Siga leyendo: Kill Bill vuelve a salas de cine: esta es la fecha de estreno en Colombia

Utilidad para la vida