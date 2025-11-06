¿Cuáles son los retos para que China compre más productos colombianos?

El Gobierno Nacional sigue avanzando en acuerdos con China para fortalecer las relaciones comerciales y venderle más productos colombianos. Lo cierto es que todavía prevalecen obstáculos en costos, en trayectos, además de la competencia para los productores nacionales y también sobre la dependencia tecnológica que puede significar para Colombia esta relación.
El último avance es un nuevo documento destinado a mejorar las exportaciones de banano y limón Tahití. El Ministerio de Agricultura precisó que la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) no ha publicado oficialmente estos protocolos firmados, aunque aclaró que se trata de un proceso que ha venido negociándose durante los últimos cinco años.
De hecho, en los últimos días una delegación china visitó cultivos de lima ácida en el país. Cabe recordar que el banano ya se exportaba a ese mercado; lo que se logra con este nuevo documento es la actualización del protocolo sanitario para dicha fruta.