Ruta de la Seda: Colombia y China firman memorando para ampliar cooperación comercial

Colombia y China sellaron un nuevo capítulo en su relación bilateral con la firma de un memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado del país asiático.
El acuerdo busca fortalecer la cooperación en regulación, supervisión y promoción de la calidad y seguridad de productos que circulan en ambos mercados, en el marco de la consolidación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda.
“Hoy celebramos no solo la firma de un documento, sino la apertura de un capítulo renovado en la historia de cooperación entre nuestros pueblos”, afirmó Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, durante el acto oficial.