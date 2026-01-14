Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

La fuerte caída del dólar en Colombia, que lo ha llevado a niveles no vistos desde junio de 2021, encendió las alarmas en uno de los sectores más estratégicos del país: el café.
Mientras el mercado cambiario celebra una moneda más fuerte, refiriéndose a la revaluación del peso colombiano, el impacto para quienes viven de exportar es mucho menos favorable.
El peso colombiano se ha apreciado con fuerza en el último año. A comienzos de enero de 2025, el dólar se negociaba alrededor de $4.409, pero al 13 de enero de 2026 cayó hasta la zona de $3.663.
Se trata de una revaluación cercana al 16,9%, un movimiento rápido que tiene efectos directos sobre los ingresos rurales.
