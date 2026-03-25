Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales

Fenalco presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 al considerar que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al crear un nuevo régimen de negociación colectiva sin aval del Congreso. También solicitó la suspensión provisional de la norma, al advertir una posible vulneración de principios constitucionales como la legalidad y la separación de poderes. Según el gremio, el decreto busca revivir por vía administrativa propuestas que fueron rechazadas durante el trámite de la reforma laboral en el Legislativo. Relacionado: Gobierno expide decreto que revive propuesta de “megasindicatos” y genera críticas de empresarios

Fenalco acusa al Gobierno de legislar por decreto

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el problema es que este decreto no se limita a reglamentar la ley vigente, sino que introduce cambios estructurales en el sistema laboral. “El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”, afirmó el dirigente. Entérese: Fenalco se desmarcó de la mesa de concertación: rechazó mantener alza de 23% y exigió sustentar cifra Sostuvo, además, que la norma reproduce contenidos que fueron expresamente excluidos durante el trámite legislativo, lo que, a su juicio, evidencia una imposición de la reforma laboral “por la puerta de atrás”.

Cambios en negociación colectiva y modelo multinivel

Uno de los puntos más cuestionados es la creación del modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, que incluye unidad de pliego, mesa y convención, esquema que, según el gremio, no existe actualmente en la legislación colombiana. Para Fenalco, este cambio redefine de manera estructural las relaciones laborales en el país, al modificar las condiciones bajo las cuales negocian empresas y trabajadores. En particular, advierte que la norma abre la puerta a la creación de “megasindicatos sectoriales”, con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos. Relacionado: Gobierno expide decreto que revive propuesta de “megasindicatos” y genera críticas de empresarios En la práctica, esto implicaría que los acuerdos alcanzados en una negociación colectiva puedan extenderse a empresas que no participaron en el proceso, obligándolas a cumplir con lo pactado.

Impacto en empresas y acceso a información sensible