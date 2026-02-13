Tras suspensión del salario mínimo, Fenalco ahora sí asistirá a nueva mesa de negociación, ¿se arrepintió?

Tras el auto del Consejo de Estado que dejó suspendido el aumento del salario mínimo para 2026, el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión de concertación entre gremios y centrales obreras. Una de las novedades es que dicha cita contará con la presencia de Fenalco. Ese gremio, de forma atípica, no asistió a la mesa de concertación de diciembre.
Así es, la noticia la confirmó el propio Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, en su cuenta de X.
“@FenalcoNacional, en su calidad de miembro activo en representación de los comerciantes empresarios, estará presente con la mejor buena voluntad para alcanzar soluciones satisfactorias en línea con la decisión adoptada hoy por el @consejodeestado”, sostuvo.
Añadió: “Estamos listos, doctor @AntonioSanguino, para trabajar con objetividad y seriedad en una solución que genere un sano equilibrio para los trabajadores y las micro, pequeñas y medianas empresas”.