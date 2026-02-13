Tras suspensión del salario mínimo, Fenalco ahora sí asistirá a nueva mesa de negociación, ¿se arrepintió?

Tras el auto del Consejo de Estado que dejó suspendido el aumento del salario mínimo para 2026, el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión de concertación entre gremios y centrales obreras. Una de las novedades es que dicha cita contará con la presencia de Fenalco. Ese gremio, de forma atípica, no asistió a la mesa de concertación de diciembre. Así es, la noticia la confirmó el propio Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, en su cuenta de X. “@FenalcoNacional, en su calidad de miembro activo en representación de los comerciantes empresarios, estará presente con la mejor buena voluntad para alcanzar soluciones satisfactorias en línea con la decisión adoptada hoy por el @consejodeestado”, sostuvo. Añadió: “Estamos listos, doctor @AntonioSanguino, para trabajar con objetividad y seriedad en una solución que genere un sano equilibrio para los trabajadores y las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El mensaje fue en respuesta a una publicación del presidente Gustavo Petro, en la que sostuvo que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo decretado para este año, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo frente al fallo que lo suspendió.

¿Por qué Fenalco no asistió a las negociaciones de 2026?

Lo curioso del cambio de decisión de Fenalco es que en diversas oportunidades ratificó su postura de no participar en la negociación, incluso lo hizo de forma escrita ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En ese momento, el gremio argumentó que el Gobierno ya había anticipado el incremento salarial. Según Fenalco, la decisión del Ejecutivo de divulgar públicamente el aumento antes de iniciar las deliberaciones constituyó una medida de carácter político que desconoció el proceso institucional. Fenalco se refería a comentarios del presidente Gustavo Petro y del ministro de Interior, Armando Benedetti, en que hablaban de una propuesta cercana al 11%, finalmente el ajuste fue mucho más alto, del 27,3% para alcanzar un sueldo de $1.750.905. Entérese: Petro expedirá nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo y cita a reunión a empresarios y sindicatos Añadió que el anuncio previo impidió que la Comisión cumpliera su mandato legal y constitucional de analizar y debatir la cifra de manera concertada. El mismo Cabal afirmó que la actuación del Gobierno vulneró el principio de tripartismo y desnaturalizó el diálogo social. A su juicio, una determinación anticipada, “sin discusión ni soporte técnico suficiente”, afectó la confianza en la institucionalidad laboral y en el sistema de concertación. Además, el gremio advirtió que el incremento estaría por encima de la inflación y de los niveles de productividad, lo que, según su análisis, podría generar efectos negativos en el empleo, la informalidad y la inflación. En ese entonces, Fenalco fue el único gremio de los que normalmente participan, como la Andi y Acopi, que no cumplió con dicha cita.

Reunión de concertación