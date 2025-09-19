“Gas que Colombia está importando viene del fracking, hay doble moral”: presidente de Andesco

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, cuestionó que en Colombia se importa gas costoso proveniente del fracking, mientras la producción nacional se encuentra limitada.

Durante el Congreso de Colfecar, el líder gremial aseguró que “no tiene sentido depender del gas importado cuando podemos producirlo en el país (...) Tener que comprarlo con fracking no tiene sentido”. Además, advirtió que esta situación incrementará las tarifas de energía y gas domiciliario, afectando a los hogares.

“El país perdió $20 billones al dejar de explotar estos sectores, cifra equivalente a una reforma tributaria, cuando Colombia no produce, otro país lo hace. No se reduce la contaminación global, pero sí perdemos ingresos”, expresó.

En ese sentido, Sánchez resaltó la situación de la planta regasificadora Spec, que entrará en mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre.

“Aquí estamos diciendo que no necesitamos gas, pero vamos a enfrentar un problema enorme”, alertó.