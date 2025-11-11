Inflación en Medellín cerró octubre en 5,44 %: restaurantes, educación y salud lideraron las alzas

El costo de vida en la capital antioqueña volvió a subir en octubre. Según el más reciente informe del Dane, la inflación anual en Medellín y su Área Metropolitana se ubicó en 5,44 %, una cifra levemente inferior al promedio nacional (5,51 %), pero que confirma la tendencia alcista del segundo semestre del año.
Los datos reflejan que, aunque la inflación general se mantiene controlada frente a los picos de 2023, los hogares paisas siguen sintiendo el aumento en productos y servicios esenciales, especialmente los relacionados con alimentos, educación y salud.