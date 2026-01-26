Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez

Tras la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela, el panorama para el sector privado en ese territorio empieza a cambiar. Grupo Argos, el holding de infraestructura más importante de Colombia, confirmó que está evaluando su regreso al vecino país a través de su filial Cementos Argos. Podría interesarle: “Vamos a jugar el juego del hambre”, así se sobrevive día a día en Venezuela entre dólares y comida cara El anuncio se produce en un contexto político transformado tras la captura del exlíder del régimen venezolano Nicolás Maduro. De hecho, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, señaló en una entrevista con Bloomberg que este proceso de normalización es una oportunidad para reclamar lo que les fue expropiado y participar en la reconstrucción de un país que requiere una inversión masiva en infraestructura. La historia de Cementos Argos en Venezuela fue un éxito interrumpido por la política. La compañía ingresó al mercado venezolano en 1997, mediante una subasta internacional donde adquirió una planta en el estado Trujillo, bajo la firma Corporación Cemento Andino.

¿Cómo fue la expropiación de Venezuela a Cementos Argos?

En aquel entonces, la inversión total ascendió a unos US$350 millones, una cifra significativa que permitía a la empresa operar con una capacidad instalada de 750.000 toneladas métricas de cemento al año. Sin embargo, la bonanza terminó el 13 de marzo de 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez, bajo la premisa de que el cemento era un recurso del pueblo, ordenó la expropiación de la planta sin que hasta la fecha se haya pagado una indemnización a la firma colombiana. Así las cosas, el potencial regreso de Cementos Argos no sería solo un asunto de expansión comercial, sino de saldos pendientes. En su momento, se estimó que la deuda acumulada por la expropiación de sus activos superaba los US$300 millones. En ese sentido, el presidente de Grupo Argos destacó que el reconocimiento de los inversionistas expropiados debe ser una prioridad en cualquier proceso de transición legal en Venezuela. Encuentre: “Venezuela ganará más dinero en seis meses que en 20 años”: Donald Trump Un factor que ha inyectado una dosis extra de confianza es la postura del gobierno de Estados Unidos. Como recoge Bloomberg, el presidente Donald Trump ha defendido públicamente los derechos de las empresas petroleras extranjeras cuyos activos fueron arrebatados por el régimen socialista, un mensaje que Velásquez espera que se extienda más allá del sector de hidrocarburos hacia industrias como la cementera. Según Javier Díaz, presidente de Analdex, para reactivar el comercio con Venezuela hay varios retos, entre ellos, el hecho de que el PIB de ese país cayó 75% desde 2013, es decir que hoy es apenas la cuarta parte de lo que llegó a ser.

Cementos Argos fue expropiada por Hugo Chávez, en Venezuela, en 2006. FOTO EL COLOMBIANO

¿Cuáles son las oportunidades de Cementos Argos en Venezuela?

Este colapso, derivado de la intervención estatal y la mala gestión, dejó a Venezuela con un déficit de infraestructura que hoy representa una demanda latente de materiales de construcción. Para productores como Cementos Argos, esto significa una ventaja competitiva única dado el conocimiento acumulado de un mercado que operaron durante años y que además es cercano. La movida iría de la mano con el plan de Grupo Argos, en el sentido de convertirse en un gestor de activos de infraestructura de talla regional. En los últimos años, el grupo ha reorganizado sus inversiones para liberar recursos y reducir su apalancamiento, logrando cerrar la brecha entre su precio de mercado y su valor justo. En principio, esa solidez financiera le permitiría a la organización afrontar el reto de Venezuela con una espalda económica mucho más ancha que hace dos décadas. El objetivo no solo sería recuperar una planta, sino integrar a Venezuela en una plataforma de crecimiento que ya tiene presencia consolidada en otros mercados claves del continente. Lea más: Venezuela ya recibió 300 millones de dólares por venta de crudo tras acuerdo con EE. UU.

¿Qué otras empresas colombianas expropió Venezuela?