Grupo Argos elige junta directiva y remueve la representación de Sura

Grupo Argos celebró hoy una asamblea extraordinaria de accionistas, para elegir una nueva junta directiva, dejando por fuera la representación que por más de cuatro décadas tuvo en ese órgano de administración el Grupo Sura.
El pasado 1° de diciembre, el accionista Mechi S.A.S. postuló formalmente a los candidatos para integrar la junta directiva de Grupo Argos, para que fueran considerados en la asamblea extraordinaria convocada para este 16 de diciembre, que tuvo un quorum de 70,03%.
La plancha presentada incluyó cuatro candidatos independientes: Miguel Heras Castro, Joaquín Losada Fina, Juan Guillermo Castañeda Regalado y Jaime Alberto Palacio Botero; y tres candidatos patrimoniales: David Yanovich Wancier, Claudia Betancourt Azcárate y Ana Cristina Arango Uribe, quienes asumirán el próximo 1° de enero.
En la misma proposición, el accionista planteó que los honorarios aprobados para el periodo actual de la junta directiva continuaran sin modificación hasta la finalización del mismo, iniciativa que también fue acogida.