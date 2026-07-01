Cintillo de indicadores económicos Colombia

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Haceb separará sus negocios inmobiliario e industrial, ¿qué hay detrás?

La empresa antioqueña creó Inversiones del Norte AG S.A.S. para administrar parte de sus activos. Asegura que la decisión busca mejorar la eficiencia y no modifica su operación industrial.

  • Haceb aprobó la creación de Inversiones del Norte AG S.A.S. mediante un proceso de escisión parcial que redistribuirá parte de sus activos, pasivos y patrimonio. FOTO Julio César Herrera
    Haceb aprobó la creación de Inversiones del Norte AG S.A.S. mediante un proceso de escisión parcial que redistribuirá parte de sus activos, pasivos y patrimonio. FOTO Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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La compañía antioqueña Industrias Haceb anunció el avance de un proceso de escisión parcial por creación, decisión que fue aprobada por su asamblea general de accionistas en la reunión ordinaria celebrada el pasado 10 de marzo.

De acuerdo con el aviso publicado por la empresa, el proceso contempla que Haceb transfiera una parte de sus activos, pasivos y patrimonio para constituir una nueva sociedad denominada Inversiones del Norte AG S.A.S. La operación se realizará sin que la compañía fabricante de electrodomésticos se disuelva o suspenda sus actividades.

Tras la publicación del aviso, el gerente de Haceb, Santiago Londoño, explicó que se trata de un requisito contemplado en la normatividad para este tipo de operaciones societarias. “Ese aviso es una formalidad legal que nos pide la Superintendencia de Sociedades en un proceso de foco administrativo, dado que como compañía tomamos la decisión de separar dos líneas de negocio, la inmobiliaria y la industrial, que venían operando de forma integrada, para ganar eficiencias”, señaló.

La escisión fue estructurada con base en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025. Según la información divulgada, antes de la operación Haceb registraba activos por $1,2 billones, pasivos por $705.590 millones y un patrimonio de $502.342 millones.

Como resultado de la operación, la nueva sociedad recibirá activos por $340.313 millones, pasivos por $66.544 millones y un patrimonio de $273.769 millones. Por su parte, Haceb conservará activos por $885.142 millones, pasivos por $656.569 millones y un patrimonio de $228.573 millones.

La empresa precisó que la valoración de los activos y pasivos involucrados en la escisión se realizó con base en su valor en libros al cierre de 2025.

Una nueva sociedad para el negocio inmobiliario

La nueva compañía, Inversiones del Norte AG S.A.S., iniciará con un capital autorizado de $1.000 millones y un capital suscrito y pagado de $200 millones.

Uno de los aspectos destacados del proceso es que los accionistas de Haceb mantendrán la misma participación accionaria en ambas sociedades. Según explicó la compañía, por cada acción que se disminuya en la sociedad escindente se entregará una acción en la nueva empresa beneficiaria, preservando así la misma proporción de la propiedad.

Las escisiones son mecanismos contemplados en la legislación comercial que permiten a una empresa transferir parte de su patrimonio a otra sociedad sin que ello implique la desaparición de la empresa original. En este caso, Haceb indicó que el objetivo es que las actividades inmobiliarias y las industriales operen de manera independiente, con el propósito de mejorar la eficiencia administrativa de cada negocio.

La información fue divulgada por el representante legal de Industrias Haceb y la revisoría fiscal de la compañía, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995 sobre procesos de escisión empresarial.

El año anterior, la compañía paisa reportó ingresos por $1,58 billones y sumó utilidades por $71.671 millones.

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