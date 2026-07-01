Haceb separará sus negocios inmobiliario e industrial, ¿qué hay detrás?

La compañía antioqueña Industrias Haceb anunció el avance de un proceso de escisión parcial por creación, decisión que fue aprobada por su asamblea general de accionistas en la reunión ordinaria celebrada el pasado 10 de marzo.
De acuerdo con el aviso publicado por la empresa, el proceso contempla que Haceb transfiera una parte de sus activos, pasivos y patrimonio para constituir una nueva sociedad denominada Inversiones del Norte AG S.A.S. La operación se realizará sin que la compañía fabricante de electrodomésticos se disuelva o suspenda sus actividades.