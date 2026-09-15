Hildebrando Vélez, el ambientalista y papá de la exministra Irene Vélez, renunció a la junta de Ecopetrol

Hildebrando Vélez Galeano, el padre de la exministra Irene Vélez, presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol, con efecto a partir de este martes 15 de septiembre de 2026, según informó la compañía en un comunicado. La salida se conoce pocas horas antes de la asamblea extraordinaria de accionistas, programada para las 11:00 a. m. en Bogotá. Adicional, renuncia de Vélez se produce un día después de la salida de Juan Carlos Hurtado, quien había asumido temporalmente la Presidencia de Ecopetrol tras la salida de Ricardo Roa. Consulte: Ya hay fecha para el inicio del juicio a Ricardo Roa por financiación de campaña Petro, ¿cuándo será? De esta manera, la junta de la petrolera enfrenta una nueva salida justo antes de la reunión extraordinaria en la que los accionistas deberán definir la composición del máximo órgano de dirección de la compañía para lo que resta del periodo institucional 2025-2029.

Ecopetrol se pronunció

La petrolera informó que Vélez Galeano “manifestó su voluntad de renunciar a su cargo de integrante de la Junta Directiva con fecha efectiva a partir del 15 de septiembre de 2026”. La compañía agradeció al exintegrante de la junta por su contribución durante el ejercicio de su cargo, destacando especialmente sus aportes en materias ambientales y su interés por fortalecer la relación de Ecopetrol con los territorios. Asimismo, Ecopetrol le deseó éxitos en sus proyectos personales y profesionales. La empresa precisó que la junta directiva podrá continuar deliberando y adoptando decisiones válidamente con el resto de sus integrantes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de Ecopetrol. Vélez Galeano ingresó a la junta directiva de Ecopetrol el 28 de marzo de 2025, luego de ser incluido en la plancha presentada por el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Entérese: Juan Carlos Hurtado renuncia a la Presidencia (e) de Ecopetrol, un día antes de la asamblea extraordinaria Inicialmente, ocupó el cargo como miembro no independiente. Posteriormente, el 13 de enero de 2026, pasó a ser miembro independiente de la junta directiva. Durante su permanencia en este órgano se desempeñó como vicepresidente y presidió el Comité de Tecnología e Innovación y el Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

Influyente y cercano al Gobierno Petro

Es conocido por ser un ambientalista cercano al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha asesorado al gobierno en varios temas. Es un ingeniero químico, magíster en filosofía y doctorado, y fue un colaborador importante de la ex vicepresidenta Francia Márquez en su lucha por la protección ambiental. Es de recordar que Francia Márquez lideró la protección ambiental en el norte de Cauca, incluyendo la lucha contra las multinacionales mineras que querían explotar esa biodiversa región, lo que le valió a la actual vicepresidenta el Premio Goldman, conocido globalmente como el “Nobel Verde”. Vélez estuvo presente como protagonista en toda esa lucha. También apoyó la propuesta ambiental del movimiento “Soy porque somos”, que llevó a Márquez a participar en una consulta interpartidista en la que compitió con Gustavo Petro, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana. Sorprendentemente, Márquez obtuvo 800.000 votos en la consulta.

¿Qué pasa ahora con la junta directiva de Ecopetrol?

La salida de Vélez ocurre en medio de un proceso de renovación de la junta directiva de Ecopetrol. Para completar el periodo institucional hasta 2029, la Asamblea deberá elegir integralmente a los nueve miembros mediante el sistema de cociente electoral. El Gobierno, como accionista mayoritario, presentó una plancha que contempla seis nuevos integrantes y la continuidad de tres miembros actuales.

Entre los nuevos nombres propuestos están Carlos Augusto Suárez Rojas, estratega de comunicación política del presidente Abelardo De La Espriella; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con experiencia en Grupo Éxito; y José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis. La lista también incluye a Ludmila del Carmen Vergara Rosales, exsuperintendente de Transporte, y a las abogadas Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Esta última cuenta con experiencia en hidrocarburos, gas y generación eléctrica. Por su parte, continuarían Luis Felipe Henao Cardona, actual presidente de la junta y postulado por los accionistas minoritarios; Ricardo Rodríguez Yee, ratificado por los departamentos productores de hidrocarburos; y César Eduardo Loza Arenas, representante de los trabajadores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La salida de Vélez se suma así a la reciente renuncia de Hurtado y ocurre en un momento de cambios en la composición de la junta directiva de Ecopetrol. Le puede gustar: La veterinaria fantasma de los gatos de Ricardo Roa: $900 millones facturados y una sede que no aparece Bloque de preguntas y repuestas: