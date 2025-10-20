Gremios piden diplomacia ante nuevos aranceles de Trump: en riesgo 5 millones de empleos y exportaciones de 3.000 empresas

Las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos son estratégicas, por lo que la decisión anunciada por el presidente Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a los productos colombianos,ha generado gran preocupación entre los principales representantes del sector, ante el riesgo de fuertes afectaciones económicas.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que esta decisión no golpea “el bolsillo” de un presidente, sino de millas de trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y repercute también en las compañías y consumidores estadounidenses.

Según Lacouture, en promedio, cada año más de 3.000 empresas colombianas exportan productos a Estados Unidos; y se pondrían en riesgo cinco millones de empleos directos que dependen de estas exportaciones.

"Una vez más, la diplomacia es el mejor camino. Los llamados a la confrontación ya buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas que pongan primero el bienestar de los colombianos. El respeto mutuo entre los dos gobiernos es indispensable. Cuidar el tono y los canales institucionales permite tramitar diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones”,expresado