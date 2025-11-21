ACP descarta que gas de venezolano llegue pronto a Colombia: “gasoducto no está listo y siguen vigentes sanciones de la OFAC”

Aunque Nicolás Maduro anunció que la primera exportación de gas venezolano a Colombia “ya está lista en la frontera”, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), descartó que esto sea posible en el corto plazo. Pearl explicó que la infraestructura requerida no está en condiciones de operar.Solo reparar el gasoducto tomaría entre 1,5 y 2 años, por lo que la posibilidad de enviar gas a Colombia todavía estaría lejos de concretarse. Puede leer: Maduro asegura que Venezuela está lista para exportar gas a Colombia por primera vez: “Está en la frontera esperando” Además, señaló que aún falta evaluar la viabilidad contractual entre las empresas que importarán y exportarán ese gas, un proceso que debe considerar las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que mantiene las sanciones vigentes sobre Venezuela. “Esa es una opción que, en el corto plazo, no se ve posible”, reiteró el dirigente de la ACP.

Las condiciones para que Colombia pueda importar gas de Venezuela

Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también ha mostrado intenciones de activar las importaciones de gas venezolano antes de que termine 2025, los obstáculos técnicos siguen siendo significativos. Relacionado: Ministro Palma revive la idea de importar gas de Venezuela: “Ojalá podamos traer la primera molécula antes de que termine el año” Palma ha insistido en que es necesario superar “barreras técnicas, jurídicas y económicas” para que los colombianos puedan recibir esa molécula de gas, y expresó su expectativa de que el proyecto avance en beneficio del país. Pese a esas intenciones, aún persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto. En mayo de este año tomó fuerza la versión de que el plan seguía en pie, e incluso un documento revelado indicaba que PDVSA esperaba comenzar a transportar gas hacia Colombia a finales de este año; no obstante, este optimismo no se corresponde con las condiciones reales del gasoducto.

¿Un anuncio más político que comercial?

A las advertencias de la ACP se suma el análisis de Julio César Vera, experto en el sector y presidente de Xua Energy, quien señaló que la importación de gas desde el país vecino solo es viable si se cumplen varias condiciones fundamentales. “La primera es que exista el recurso en el país vecino, y definitivamente Venezuela tiene reservas de gas suficientes no solo para abastecernos a nosotros, sino incluso a todo el continente. La segunda es que exista la infraestructura para hacer esa interconexión, que generalmente son gasoductos. Y la tercera es que ese recurso llegue en condiciones comerciales y de precio competitivas frente a lo que el país importador requiere”, explicó. Según Vera, en el caso venezolano el recurso existe, pero la infraestructura no. “El gasoducto definitivamente no está listo ni en Colombia ni en Venezuela. Así se diga que ‘está el tubo’, la realidad es que no tiene todas las condiciones para ser operativo, consistente, que permita una operación 24/7 durante 10, 12 o 15 años”. Agregó que tampoco hay una oferta comercial clara ni precios competitivos, por lo que, en su opinión, “son anuncios más políticos que realidades operativas o comerciales”. Asimismo, advirtió que Colombia no puede comprometer su seguridad energética a la espera de decisiones que no responden a criterios técnicos, económicos ni de mercado. Vera también señaló que, aunque PDVSA mencionó en documentos internos la intención de comenzar a exportar gas a partir de diciembre de este año, “eso está muy crudo” y por gasoducto “no se ve viable”.

¿Hay más alternativas para transportar el gas de Venezuela a Colombia?

En cuanto a otras alternativas temporales, diferentes al gasoducto Antonio Ricaurte, el analista mencionó la posibilidad de transportar gas comprimido por barco a puertos como Cartagena o Santa Marta, para luego movilizarlo en carrotanques. Otra posibilidad sería moverlo por vía terrestre a través de La Guajira, Norte de Santander o el Táchira. Sin embargo, indicó que estos métodos no serían suficientes para abastecer los volúmenes requeridos, además de que sería mucho más costoso. “Estamos hablando de 50 o 60 millones de pies cúbicos diarios. Mover eso en carrotanques sería un parque automotor impresionante, no disponible fácilmente, con una logística compleja y costos altísimos que harían ese gas mucho más caro”. Por ello, insistió en que no existe un anuncio real sobre el “cómo”, ni la infraestructura necesaria para materializarlo. “Colombia no lo puede descartar, tendría que analizarlo, pero hoy pensar en no hacer las plantas de LNG en La Guajira, en Coveñas, en Santa Marta o en Buenaventura a la espera de eso sería un gran error”. En su opinión, el país debe avanzar en esas alternativas y, si en algún momento el gas venezolano llega en condiciones competitivas, podrá considerarse. “Pero hoy realmente no lo veo, ni para diciembre ni para el próximo año, ni siquiera para los próximos dos años”, concluyó.

El estado real del Gasoducto Antonio Ricaurte