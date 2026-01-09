Inflación en Medellín: estos fueron los productos y servicios que más encarecieron la vida en el último año

La inflación en Medellín cerró 2025 con una variación anual de 5,06%, una cifra muy cercana al promedio nacional de 5,10%, pero con presiones particulares que se sintieron con fuerza en los bolsillos de los hogares. Arriendos, comidas fuera del hogar y transporte urbano fueron los principales responsables del aumento del costo de vida en la capital antioqueña, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El dato, correspondiente a diciembre de 2025, confirmó que, aunque Medellín no estuvo entre las ciudades más inflacionarias del país, sí enfrentó alzas significativas en rubros esenciales del gasto cotidiano, especialmente en servicios, que continúan siendo el gran dolor de cabeza para las familias. Le puede interesar: ¡Ojo! Esto subirán los arriendos en Colombia, en 2026, tras conocerse el dato de inflación

Medellín, en línea con el promedio nacional

A nivel país, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,10%, manteniéndose por encima del rango meta del Banco de la República (3 %). En ese contexto, Medellín quedó apenas por debajo del promedio nacional, pero con una composición inflacionaria distinta. Mientras en Colombia los mayores incrementos estuvieron asociados a restaurantes y hoteles (7,91%), educación (7,36%) y salud (7,20%), en Medellín estos mismos grupos también lideraron las alzas, incluso con registros superiores en algunos casos.

Los gastos que más subieron en Medellín

De acuerdo con el desagregado del Dane, los rubros que más presionaron la inflación en Medellín durante 2025 fueron: - Restaurantes y hoteles: 8,01%, por encima del promedio nacional (7,91%). Comer fuera de casa fue uno de los mayores factores de encarecimiento. - Salud: 7,60%, una variación superior al dato nacional (7,20%), impulsada por servicios médicos y algunos insumos. - Educación: 7,07%, en línea con el comportamiento nacional, pero con fuerte impacto para los hogares con estudiantes. - Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 5,84 %, una cifra superior al promedio nacional (4,76%), que refleja el peso de los arriendos en la ciudad. - Bienes y servicios diversos: 5,32%, también por encima del promedio país (4,97%). Estos datos explicaron por qué, aunque la inflación total de Medellín fue ligeramente menor a la nacional, el impacto en la vida diaria se sintió con mayor intensidad, especialmente para quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de vivienda y servicios. Lea más: La inflación ajustó 5 años por fuera del molde, cerró en 5,10% en el 2025

¿Cómo quedaron los arriendos para el 2026?

Uno de los factores clave detrás del aumento del costo de vida en Medellín fue el comportamiento del rubro de alojamiento, impulsado principalmente por los arriendos. Este componente no solo superó el promedio nacional, sino que tiene un efecto directo sobre millones de personas. Según cifras de Corficolombiana, el 40,4% de los hogares en Colombia vive en arriendo, una proporción que en Medellín es incluso mayor en algunas comunas. Con la inflación anual del 5,10 %, los contratos de arrendamiento que cumplan doce meses durante 2026 podrán ajustarse hasta ese tope, de acuerdo con la Ley 820 de 2003. Esto quiere decir que un hogar que paga un arriendo de $1.500.000 podría enfrentar un aumento de hasta $76.500 mensuales, un ajuste que se suma a otros incrementos en servicios y transporte. Transporte y servicios: presión constante El transporte urbano en Medellín también aportó al aumento del IPC, con una variación anual de 4,27%, ligeramente por debajo del promedio nacional (5,35%), pero relevante en una ciudad donde el gasto en movilidad es cotidiano. En servicios públicos, el comportamiento fue mixto. Mientras el suministro de agua, alcantarillado y gas registraron aumentos, el servicio de electricidad mostró una variación negativa a nivel nacional, lo que ayudó a moderar parcialmente el impacto inflacionario en los hogares. Conozca también: Inflación no habría cedido lo suficiente en 2025: sería el quinto año sin cumplir la meta del Banco de la República

Los alivios: alimentos básicos y comunicación

No todo fueron malas noticias. Algunos productos clave de la canasta familiar ayudaron a contener la inflación en Medellín. Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, Sipsa, del Dane, con corte al 2 de enero, los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación de 4,15%, por debajo del promedio nacional (5,07%). Además, productos como papas, carne de cerdo y arroz registraron una menor dinámica inflacionaria en la ciudad, lo que alivió parcialmente el gasto en mercados. Otro rubro con bajo impacto fue información y comunicación, que apenas subió 0,97% en Medellín, muy por debajo del promedio nacional (1,22%), gracias a la estabilidad en tarifas de telefonía e internet.

Medellín frente a otras ciudades