Los paisas Juan Carlos Mora, David Vélez y Jorge Velásquez, los líderes empresariales con mejor reputación en Colombia

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reveló este martes 21 de octubre su tradicional ranking de los 100 líderes con mejor reputación corporativa en Colombia, en su 18.ª edición. Este estudio, considerado uno de los más prestigiosos del país, se consolida como el termómetro más completo del liderazgo empresarial colombiano, al integrar la percepción de ocho fuentes de información entre empresarios, expertos, periodistas, analistas financieros, catedráticos y datos objetivos de gestión. El listado de este año trae cambios significativos en el Top 10 y un notable crecimiento de la participación femenina, reflejando un liderazgo empresarial cada vez más diverso y conectado con la transformación social y económica del país. Lea más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025

Juan Carlos Mora, de Bancolombia, se consolida como el líder más reputado de Colombia

El primer lugar del ranking Merco Líderes 2025 lo ocupa Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia, quien asciende del segundo al primer puesto y se convierte en el empresario con mejor reputación del país. Le siguen Arturo Calle Calle, de la Comercializadora Arturo Calle, en el segundo lugar, y Beatriz Fernández, fundadora de Crepes & Waffles, quien se mantiene firme en el tercer puesto. El Top 10 de Merco 2025 quedó así: 1. Juan Carlos Mora Uribe – Bancolombia 2. Arturo Calle Calle – Comercializadora Arturo Calle 3. Beatriz Fernández – Crepes & Waffles 4. David Vélez – Nubank 5. Jorge Mario Velásquez Jaramillo – Grupo Argos 6. Camila Escobar Corredor – Procafecol (Juan Valdez) 7. Mario Hernández Zambrano – Mario Hernández 8. Carlos Enrique Cavelier Lozano – Alquería (nuevo ingreso al Top 10) 9. Sergio Andrés Rincón Rincón – Bavaria (nuevo ingreso al Top 10) 10. Ernesto Fajardo Pinto – Alpina El ascenso de figuras como Camila Escobar, Cavelier Lozano y Rincón Rincón muestra una renovación generacional en el liderazgo corporativo colombiano, con presencia creciente de jóvenes ejecutivos y nuevas industrias en el radar reputacional del país. Conozca más: Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. FOTO: Cortesía Grupo Cibest.

Según explicó Catalina Londoño, directora de Merco en Colombia, el estudio 2025 incorporó una metodología ampliada que integra nuevas fuentes de información. “Para esta edición incluimos la valoración de periodistas especializados, la herramienta Merco Líderes Digital —que analiza publicaciones y conversaciones en redes sociales—, y también indicadores objetivos de gestión que reflejan los resultados de las empresas”, señaló Londoño.

Más mujeres en el liderazgo: 19 empresarias entre las 100 más reputadas

Una de las cifras más relevantes de 2025 es la presencia de 19 mujeres en el Top 100, un número que, aunque todavía bajo, muestra un avance sostenido en la participación femenina dentro del liderazgo empresarial del país. Dos de ellas —Beatriz Fernández y Camila Escobar— hacen parte del Top 10, mientras que otras 17 se ubican en distintos puestos del listado. Entre las nuevas integrantes destacan Ivonne Orozco Vasconsellos, de Keralty / Organización Sanitas, y Karen Brazdys Villegas, de Brinsa, quienes ingresan por primera vez al ranking. Siga leyendo: Las 10 empresas latinoamericanas más valiosas en Wall Street, ¿cómo invertir en 2025?

Principales empresarias en Merco Líderes 2025:

3. Beatriz Fernández – Crepes & Waffles 6. Camila Escobar Corredor – Procafecol (Juan Valdez) 11. María Lorena Gutiérrez Botero – Grupo Aval 16. Liliana Restrepo Arenas – Frisby 18. Claudia Patricia Restrepo Montoya – Universidad EAFIT 20. Juana Francisca Llano Cadavid – Suramericana 23. Marcela Torres Córdoba – Nu Colombia 25. Carolina Espitia Manrique – Alpina 30. Raquel Bernal Salazar – Universidad de Los Andes 36. Brigitte Baptiste – Universidad EAN 40. María Andrea Vargas Silva – Natura Cosméticos 45. María Fernanda Suárez Londoño – Banco Popular 70. Sylvia Escovar Gómez 84. Ivonne Orozco Vasconsellos – Keralty / Organización Sanitas 88. Lina Monsalve Soto – ex Mercado Libre 90. Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres – Cerrejón 91. Ángela María Hurtado Castro – JP Morgan 94. Tatiana Mejía Casas – Tostao Café y Pan 98. Karen Brazdys Villegas – Brinsa Entérese más: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia; y David Vélez, CEO y fundador de Nubank.

