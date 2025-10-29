x

Juan Martín Caicedo renuncia a la presidencia de la Cámara de la Infraestructura tras 20 años en el cargo

Ferrer presidirá el Congreso Nacional de la CCI, a finales de noviembre en Cartagena, y entregará oficialmente el cargo en febrero de 2026, una vez se finalice la Asamblea Estatutaria del gremio.

    Juan Martín Caicedo estuvo a cargo de la CCI desde el nacimiento del gremio, en 2004. Foto: Cortesía C
El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

Después de dos décadas al frente del gremio, el exministro y exsenador Juan Martín Caicedo Ferrer dejará la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Su renuncia fue protocolizada ante la Junta Nacional del gremio, según confirmó el dirigente a través de un comunicado. Caicedo precisó que, aunque la decisión se formalizó este miércoles 29 de octubre, continuará en el cargo hasta febrero de 2026, cuando se realice la Asamblea Estatutaria de la CCI.

Puede leer: Julián Domínguez se despedirá en el Congreso de Confecámaras: “Me voy satisfecho y entrego excedentes por $1.279 millones”

Antes de su salida oficial, presidirá el Congreso Nacional de la Infraestructura, que se llevará a cabo a finales de noviembre en Cartagena.

La oficina de prensa de la Cámara informó que Caicedo Ferrer se limitará a hacer pronunciamiento alguno por ahora, hasta su intervención oficial en el Congreso del gremio en Cartagena.

Entérese: Más de 500 líderes empresariales rechazaron el llamado de Petro a desobediencia militar en Estados Unidos

¿Quién será el próximo líder del gremio de la infraestuctura?

El proceso de sucesión se desarrollará conforme a lo establecido en los estatutos del gremio. Será la Junta Nacional de la CCI la responsable de adelantar la elección del nuevo presidente, con el propósito de asegurar la continuidad de las líneas estratégicas y de la representación institucional que han caracterizado a la entidad en los últimos años.

La CCI subrayó que el anuncio se realiza con la anticipación necesaria para garantizar una transición ordenada y transparente, que preserve la comunicación permanente con el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector privado.

Durante este periodo, la estructura administrativa y técnica de la CCI seguirá operando con normalidad, dando continuidad a los programas en marcha y a la organización del Congreso Nacional de noviembre, evento que reunirá a representantes del Gobierno, empresarios y expertos del sector.

La trayectoria de Juan Martín Caicedo

Caicedo estuvo a cargo de la CCI desde el nacimiento del gremio, en 2004. Durante esos años fue el responsable de trazar, liderar y ejecutar las políticas de la entidad.

También fue alcalde mayor de Bogotá, ministro de Estado, senador de la República, presidente de Fenalco, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, presidente de la Cámara de Comercio de Cali y presidente de Fedemunicipios, entre otros cargos.

