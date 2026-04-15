Gerente del Banco de la República asiste a debate de control político en el Congreso por alza de tasas

El Congreso de la República citó a Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, a un debate de control político para analizar el impacto de las recientes decisiones de política monetaria, especialmente el aumento en la tasa de interés. La convocatoria fue realizada por la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes mediante la Proposición No. 098 de 2026, aprobada el 8 de abril. La sesión está programada para este miércoles 15 de abril de 2026 en el recinto Víctor Renán Barco López. Le puede gustar: Villar lanza alerta: ausencia de MinHacienda pondría en jaque la autonomía del Banco de la República En la comunicación oficial, Juan Alberto Duque García, secretario general de la Comisión Cuarta Constitucional, explicó que el objetivo es evaluar “el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria, en particular las relacionadas con la tasa de interés de intervención”.

¿Qué motivó el debate político?

El llamado al gerente del Banrep se produce luego de la más reciente reunión de la junta directiva, en la que se decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola a 11,25%. La decisión se tomó con una votación dividida de cuatro votos a favor y tres en contra, lo que evidenció tensiones internas dentro del organismo. El incremento generó una reacción inmediata del Gobierno. Durante la sesión, Germán Ávila, ministro de Hacienda, se retiró de la junta directiva en señal de protesta, en un hecho sin precedentes en la relación entre el Ejecutivo y el Emisor.

Impacto económico bajo la lupa

El debate en el Congreso buscará establecer los efectos de esta decisión sobre variables clave como el crecimiento económico, el costo del crédito y las finanzas públicas.