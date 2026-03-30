Así es el plan de formación en El Pedregal que impulsa la reinserción laboral de más de 300 mujeres

Más de 300 mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario El Pedregal, en Medellín, participan en un proceso de capacitación enfocado en su reintegración social y económica. La iniciativa es liderada por Organic Nails Colombia, en alianza con Catalina Sucerquia y la Fundación Valora T, y busca convertir la formación técnica en una herramienta real para acceder al empleo o emprender tras cumplir sus condenas. Puede leer: Contratación de talento colombiano por empresas extranjeras creció 49% en 2025, pero hay retos Durante dos años, el proyecto ha promovido la enseñanza de manicure profesional y sistemas avanzados de uñas, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las participantes una vez recuperen su libertad.

Más de 1.500 horas de formación técnica especializada

El programa ha desarrollado más de 50 cursos que suman más de 1.500 horas de formación especializada. Este proceso ha contado con el acompañamiento de educadores expertos y apoyo psicosocial. La formación ha estado a cargo de instructores Pro Master, formadores de Arlina Nails y profesionales vinculados a la Fundación Valora T, lo que garantiza un enfoque técnico y práctico alineado con las exigencias del mercado. Le interesa: Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses

Simulación de condiciones reales de trabajo.

Como parte del proceso, se adecuó un espacio de aprendizaje dentro del centro penitenciario, diseñado para simular condiciones reales de trabajo. El salón tiene capacidad para 56 internas, mientras que otras 22 participantes se forman en la sede de la fundación en Medellín. Allí, las mujeres acceden a herramientas y productos profesionales que fortalecen sus habilidades técnicas, la disciplina y su preparación para el mercado laboral. Más allá de los indicadores de formación, el programa ha tenido un impacto significativo en la dimensión personal de las participantes. A través del aprendizaje de técnicas como acrílico, polygel, gel semipermanente y protocolos de bioseguridad, las mujeres fortalecen su autoestima, desarrollan disciplina y construyen nuevas metas de vida. Más noticias: Buscan emprendimientos colombianos para competir en Silicon Valley con apoyo de IA: premios de hasta US$25.000 “El aprendizaje de un arte u oficio puede cambiar el rumbo de una vida. Este proyecto demuestra que la belleza también es una herramienta poderosa de reconstrucción personal”, señaló Nathaly Guerrero, directora de educación de Organic Nails Colombia.

De la formación al empleo: spa en Medellín vincula a exinternas

Como parte de la estrategia de reintegración, en diciembre de 2025 se puso en marcha un spa tipo salón de uñas en el centro de Medellín. Este espacio vincula laboralmente a mujeres que han recuperado su libertad, permitiéndoles continuar desarrollando sus habilidades, adquirir experiencia en atención al cliente y comprender la dinámica de un negocio. La iniciativa también abre la puerta al emprendimiento, al brindar herramientas prácticas para que las participantes puedan generar ingresos de manera independiente. Entérese: Con más de 18.000 puntos y 72.000 empleos generados: así crece el negocio de las franquicias en Colombia

Inclusión y segundas oportunidades como eje de desarrollo