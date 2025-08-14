Medellín acogerá el evento de criptomonedas más influyente de Latinoamérica

El 20 y 21 de agosto de 2025, Medellín será sede del Cripto Latin Fest, considerado el encuentro de habla hispana más influyente en blockchain, regulación y transformación financiera.
El evento llega en un momento clave para Colombia, que mueve entre US$6.500 y US$8.000 millones anuales en criptomonedas y concentra más de 5 millones de usuarios, aunque solo el 10,2% de los adultos ha adoptado estos activos.
La cita espera más de 3.000 asistentes, la presencia de 40 referentes internacionales y 30 startups líderes del mundo cripto.
Además, proyecta movilizar US$5 millones en capital semilla y dejar un impacto económico directo de US$500.000 en la ciudad gracias al turismo, ocupación hotelera, transporte y empleos temporales.
“Estamos en un punto de inflexión: la gente quiere entender cómo funcionan los criptoactivos y cómo pueden mejorar su vida financiera sin caer en fraudes. Esta cita busca responder a esas preguntas con evidencia, experiencias reales y educación práctica”, afirma Santiago Guzmán, CEO del Cripto Latin Fest 2025.