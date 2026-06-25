MinHacienda colocó otros $5 billones de deuda al 12%; ya sumó casi $6 billones en dos días

El Ministerio de Hacienda volvió a salir al mercado de deuda pública este 24 de junio y lo hizo con resultados que el propio Gobierno calificó de “exitosos”, pero cuestionados por los analistas económicos por el alto endeudamiento del país. La cartera de Hacienda colocó $5,0 billones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos colombianos, en cuatro referencias distintas: papeles con vencimiento en 2030 (a 4 años), 2035 (a 9 años), 2040 (a 14 años) y 2058 (a 32 años). Se trató de la subasta número 11 del año para este tipo de títulos de largo plazo, una cifra que confirma el ritmo constante con el que el Gobierno ha tenido que financiarse en 2026 para cubrir sus necesidades de caja. Siga leyendo: MinHacienda coloca casi un billón de pesos en deuda al 12,99% en pleno partido de Colombia en el Mundial

Una demanda que superó las expectativas

Lo más llamativo de la jornada no fue tanto el monto colocado, sino el apetito que mostraron los inversionistas. Las órdenes de compra llegaron a $12,2 billones, es decir, 4,9 veces el monto que el Gobierno había convocado inicialmente. Esa sobredemanda fue tan alta que Hacienda activó las cláusulas de sobre adjudicación del 50%, contempladas en la Resolución 1002 del 14 de mayo de 2026. En términos sencillos, el Gobierno tenía pensado colocar $2,5 billones, pero como el mercado pidió mucho más papel del ofrecido, terminó duplicando el monto y adjudicando $2,5 billones adicionales. A su vez, las tasas de corte, es decir, el rendimiento que el Gobierno terminó pagando a los inversionistas por prestarle dinero, bajaron en las cuatro referencias frente a las subastas anteriores: -TES 2030 (4 años): tasa de corte de 12,480%, con una caída de 58 puntos básicos. -TES 2035 (9 años): tasa de corte de 12,130%, con una caída de 29 puntos básicos. -TES 2040 (14 años): tasa de corte de 12,090%, con una caída de 23 puntos básicos. -TES 2058 (32 años): tasa de corte de 12,040%, con una caída de 26 puntos básicos. Un funcionario del MinHacienda explicó en el comunicado que la alta demanda permitió activar las cláusulas de sobreadjudicación, lo que terminó duplicando el monto inicialmente convocado para la jornada.

El contexto: del martes al miércoles, dos subastas y una misma tendencia

La operación del miércoles 24 de junio no estuvo sola. Apenas un día antes, el martes 23 de junio, el Gobierno ya había salido al mercado con otra colocación, esta vez de títulos de corto plazo. Se trató de la subasta número 25 del año de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO), en la que Hacienda adjudicó $900.000 millones a una tasa de corte de 12,99%. Las posturas recibidas fueron de $2,9 billones, es decir, 3,3 veces el monto ofertado inicialmente, una señal adicional del apetito que tiene el mercado por el papel colombiano, sin importar el plazo. Con este resultado, el costo de financiamiento del Gobierno a un año mantiene su tendencia descendente y vuelve a niveles que no se observaban desde diciembre de 2022.

Para entenderlo en términos sencillos, cuando más inversionistas quieren comprar deuda colombiana, el Gobierno puede pagar menos intereses por ella. Es la misma lógica de cualquier mercado, a mayor demanda, menor es el “precio”, en este caso, la tasa, que se necesita ofrecer para atraer compradores. La serie histórica de las subastas de TCO muestra que la tasa de corte alcanzó un máximo reciente de 13,90% el pasado 19 de mayo. Desde entonces, el rendimiento exigido por el mercado se ha reducido en 0,91 puntos porcentuales, lo que refleja una caída sostenida en el costo de endeudamiento del Gobierno en apenas un mes. Siga leyendo: Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027 La tendencia bajista no se limita a los papeles de corto plazo. Los TES a 10 años, cuya rentabilidad se mantuvo por encima del 13% durante buena parte del año, registraron una disminución esta semana y su tasa se ubicó cerca del 11,6%. Esto significa que los inversionistas están exigiendo menores rendimientos para prestarle recursos al Gobierno colombiano, una señal que el mercado suele interpretar como una mejora en la percepción del riesgo país.

¿Cuánta deuda tiene hoy Colombia?