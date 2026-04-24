Superservicios multa a Enel con $2.847 millones por distorsionar precios de la energía en Colombia

En una decisión sin precedentes para el sector eléctrico del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó una multa de $2.847 millones contra la empresa Enel Colombia S.A. E.S.P. La sanción se debe a irregularidades detectadas en las ofertas de precio de bolsa, las cuales terminaron encareciendo el costo del servicio para el usuario final, detalló la Superservicios en su comunicado oficial. Lea más: Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

El caso de Betania, una “desconexión de la realidad operativa”

La investigación de la entidad se centró en el comportamiento de la Central Hidroeléctrica Betania. Según el ente de control, la empresa presentó ofertas de precios elevados que no guardaban relación con los costos variables de dicho recurso hídrico, especialmente en un momento donde la planta contaba con niveles de embalse óptimos. De acuerdo con el documento oficial, se evidenció una “desconexión de la realidad operativa”, ya que para el periodo evaluado la planta operaba con niveles de embalse cercanos a su cota máxima. Bajo principios de eficiencia económica, esto “debió traducirse en precios de oferta significativamente inferiores a los registrados para priorizar el despacho de energía más económica”. Entérese: Superservicios pone en la lupa a cinco empresas de energía en nueva ronda de visitas técnicas

Consecuencias directas en el sistema energético

La conducta de Enel, según la Superservicios, generó tres efectos críticos que alteraron el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM): 1. Alteración del orden de mérito: al ofertar precios artificialmente altos, Betania fue desplazada por unidades de generación más costosas (plantas térmicas), impidiendo que el mercado operara bajo el principio de “menor costo de prestación del servicio”. 2. Distorsión del precio de bolsa: las simulaciones realizadas por XM, operador del sistema, confirmaron que el precio de bolsa real fue superior al que se habría formado en un escenario de competencia eficiente. 3. Impacto al usuario: el encarecimiento de la energía en bolsa se traslada eventualmente a las facturas que pagan los hogares y las industrias en todo el territorio nacional.

Un mensaje de transparencia para el mercado