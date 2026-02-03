SIC sanciona a Jenagro con más de $133 millones por cobros indebidos a consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la empresa de frutas y verduras, Jenagro 85, por vulnerar el régimen de protección al consumidor, al cobrar valores superiores a los precios anunciados y no garantizar el derecho de los clientes a recibir vueltas correctas en sus transacciones.
De acuerdo con la SIC, “la decisión fue tomada tras una visita administrativa adelantada por la Dirección de Investigaciones para la Protección del Consumidor en la que se evidenciaron prácticas reiteradas que afectaron directamente los derechos de los compradores”.
Esto tuvo como resultado que la entidad impusiera una multa de $133.452.200.
