x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Video | “Lo que ha pasado nos deja el corazón como una pasa”: Carlos Vives tras el fallecimiento de Yeison Jiménez

Luego del siniestro aéreo en el que perdió la vida el cantante de música popular, vídeos de colegas que le rinden homenaje llenan las redes sociales.

  • El cantante recordó el legado que le deja a la música colombiana Yeison Jiménez. Foto: Redes Sociales @carlosvives
    El cantante recordó el legado que le deja a la música colombiana Yeison Jiménez. Foto: Redes Sociales @carlosvives
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Desde el escenario, en medio de su presentación en el Concierto de la Feria en Manizales, el sábado, Carlos Vives expresó que “lo que ha pasado nos ha dejado el corazón así, como una pasa”, y resaltó que el legado musical de Yeison Jiménez sigue vigente. Afirmó que su obra “forma parte de la fuerza de la colombianidad en la música en los últimos años”.

Antes que finalizara su show, el cantante no pudo evitar sentirse profundamente dolido por el desenlace del trágico accidente en el que perdió la vida Yeison Jiménez.

“Forma parte de la fuerza de la colombianidad en la música en los últimos años, todo lo que la patria... Entonces para celebrar a Yeison, porque es difícil, ¿no? Yo sé que hay una canción que nos gusta mucho...”.

Así entonó a capela los inicios de la canción “Jaime Molina” mientras aseguró que la quería cantar con el público. “Yo la quiero cantar con ustedes, cantémosela. Yo estoy seguro que él está feliz de que nos despidamos entre la nostalgia, la tristeza y la alegría, porque al final un artista quiere celebrar con la gente”, aseguró Vives mientras empezaba a entonar de nuevo el inicio de la canción.

Los detalles del accidente en el que falleció Yeison Jiménez

Las imágenes que se han compartido a través de redes sociales muestran que la magnitud del accidente fue determinante. La avioneta sufrió pérdida total, se prendió en llamas y dejó los cuerpos calcinados.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que la avioneta se encontraba en proceso de despegue, pero no logró alzar vuelo en su totalidad en el Aeródromo Juan José Rondón, lo que provocó la colisión y el incendio.

“Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada, avanzó por la pista y, cuando debía llegar al punto en el que inicia el despegue, no lo hizo y siguió derecho. Luego se estrelló con el terreno aledaño y se produjo un incendio del cien por ciento”, expresó la ministra a Noticias Caracol.

La Fiscalía General de la República anunció que ya abrió un proceso investigativo para esclarecer las causas de este siniestro.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Lea también: Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida