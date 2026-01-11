Video | “Lo que ha pasado nos deja el corazón como una pasa”: Carlos Vives tras el fallecimiento de Yeison Jiménez

Desde el escenario, en medio de su presentación en el Concierto de la Feria en Manizales, el sábado, Carlos Vives expresó que “lo que ha pasado nos ha dejado el corazón así, como una pasa”, y resaltó que el legado musical de Yeison Jiménez sigue vigente. Afirmó que su obra “forma parte de la fuerza de la colombianidad en la música en los últimos años”.

Antes que finalizara su show, el cantante no pudo evitar sentirse profundamente dolido por el desenlace del trágico accidente en el que perdió la vida Yeison Jiménez.

“Forma parte de la fuerza de la colombianidad en la música en los últimos años, todo lo que la patria... Entonces para celebrar a Yeison, porque es difícil, ¿no? Yo sé que hay una canción que nos gusta mucho...”.

Así entonó a capela los inicios de la canción “Jaime Molina” mientras aseguró que la quería cantar con el público. “Yo la quiero cantar con ustedes, cantémosela. Yo estoy seguro que él está feliz de que nos despidamos entre la nostalgia, la tristeza y la alegría, porque al final un artista quiere celebrar con la gente”, aseguró Vives mientras empezaba a entonar de nuevo el inicio de la canción.