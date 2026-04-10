La curiosa razón por la que las empresas no publican el salario en las ofertas laborales

Buscar empleo a estas alturas es un ejercicio de paciencia y persistencia para muchos candidatos. Una de las quejas más frecuentes es clara: ofertas sin salario. Aunque para los aspirantes esto representa una falta de transparencia, para las empresas responden a una estrategia cada vez más común en el mercado laboral. Según un reporte de Investigación de mercado de Pandapé, muchas organizaciones optan por omitir esta información para ganar flexibilidad en la negociación y evitar que el sueldo se convierta en el filtro principal. La apuesta, explican, es atraer perfiles alineados con la cultura corporativa y luego ajustar la oferta económica según las competencias del candidato y las condiciones del mercado. Esta lógica también tiene un fondo interno. Investigaciones de Harvard Business Review (2025)señalan que ocultar el salario ayuda a evitar conflictos dentro de las compañías, especialmente cuando podrían evidenciarse diferencias entre empleados antiguos y nuevas contrataciones. Le puede interesar: Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido

Entre estrategia y presión por transparencia

Sin embargo, este modelo empieza a mostrar grietas. En Europa, la Directiva 2023/970 de la Unión Europea ya obliga a las empresas a publicar rangos salariales a partir de junio de 2026. De acuerdo con análisis de Randstad, la resistencia empresarial a esta norma está relacionada con brechas salariales de género superiores al 5%, que tendrían que corregirse con mayor transparencia. En paralelo, la evidencia apunta a que ocultar el salario puede ser contraproducente, pues advierten que esta práctica reduce la eficiencia del reclutamiento. Incluso, datos de LinkedIn muestran que las vacantes con salario visible reciben hasta un 35% más de postulaciones de calidad.

Un “alerta roja” para los jóvenes

Para los Millennials y la Generación Z, no ver el salario en una oferta ya es motivo suficiente para descartarla. La percepción de estas generaciones es que si no hay claridad, algo se está ocultando. “Hoy día los jóvenes están buscando autenticidad y claridad en los procesos. Cuando ven que una empresa no publica el salario, sienten que algo se está escondiendo”, explicó Andrés Delgado, gerente ejecutivo de Michael Page. El experto advierte que esta decisión puede resultar costosa. “En un mercado donde el talento tiene más opciones y movilidad, ocultar la información salarial puede traducirse en perder candidatos calificados”,agregada.

El lado más polémico: el “salario de vigilancia”

El fenómeno ha evolucionado a un punto más complejo: el llamado “salario de vigilancia”. Ya no se trata solo de omitir cifras, sino de calcular cuánto está dispuesto a aceptar cada candidato. Un informe del Centro de Washington para el Crecimiento Equitativo advierte que esta práctica se está extendiendo a sectores como salud, logística, al cliente atención y comercio minorista. Lea más: Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en los próximos meses El mecanismo se apoya en inteligencia artificial que analiza datos en tiempo real: historial laboral, rapidez al aceptar ofertas, ingresos anteriores e incluso señales de vulnerabilidad financiera. Con esta información, los sistemas estiman el salario mínimo que una persona aceptaría y ajustan la oferta a ese nivel. “Algunos sistemas utilizan señales asociadas a la vulnerabilidad financiera[...] para inferir el salario mínimo que un candidato podría aceptar”, explicó Nina DiSalvo, directora de políticas de Towards Justice. El resultado es un escenario preocupante: dos personas pueden realizar el mismo trabajo con salarios distintos, sin saberlo ni tener herramientas para reclamar. Conozca también: Colombia tuvo la segunda mayor informalidad laboral de la Ocde en 2025: 56% de los trabajadores están fuera del sistema

¿Hacia dónde va el mercado laboral?

Aunque muchas empresas aún defienden el secreto salarial como herramienta de negociación, la tendencia global apunta en sentido contrario. La presión regulatoria, la competencia por talento y las nuevas expectativas de los trabajadores están obligando a cambiar las reglas del juego. Bloque de preguntas y respuestas: