El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

El precio del dólar sigue cediendo espacio en los mercados internacionales, arrastrado por una mezcla de factores de fondo y coyunturales.
Desde finales de 2024, la moneda estadounidense mantiene una senda descendente, marcada por los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, la salida de capitales hacia economías emergentes, con América Latina como destino clave, y un clima global con menor nivel de incertidumbre.
A esto se suma la corrección natural tras el fuerte ciclo alcista registrado en los años posteriores a la pandemia, cuando la moneda se fortaleció en medio de la crisis inflacionaria y la volatilidad internacional.
De hecho, este martes 13 de enero la divisa cerró la jornada a la baja en $3.663,24 lo que representa una caída de $53,85 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para ayer se ubicó en $3.717,09.
Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715 con 1.742 transacciones y se habían negociado más de US$1.531 millones.