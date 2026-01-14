El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

El precio del dólar sigue cediendo espacio en los mercados internacionales, arrastrado por una mezcla de factores de fondo y coyunturales. Desde finales de 2024, la moneda estadounidense mantiene una senda descendente, marcada por los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, la salida de capitales hacia economías emergentes, con América Latina como destino clave, y un clima global con menor nivel de incertidumbre. A esto se suma la corrección natural tras el fuerte ciclo alcista registrado en los años posteriores a la pandemia, cuando la moneda se fortaleció en medio de la crisis inflacionaria y la volatilidad internacional. Puede leer: Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700 De hecho, este martes 13 de enero la divisa cerró la jornada a la baja en $3.663,24 lo que representa una caída de $53,85 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para ayer se ubicó en $3.717,09. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715 con 1.742 transacciones y se habían negociado más de US$1.531 millones.

¿Por qué cae el precio del dólar en Colombia?

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, advirtió que la reciente caída del dólar no puede leerse, por sí sola, como una buena noticia para la economía. A su juicio, un dólar a la baja suele ser una señal de confianza en la moneda local y, de hecho, anticipa que "la divisa estadounidense podría seguir perdiendo valor en el mediano plazo, en medio de un cambio estructural en la economía global". El analista explicó que, cuando el entorno internacional es favorable, con precios del café y del oro en niveles históricamente altos, se activa una dinámica virtuosa, es decir, "aumentan las exportaciones, se reduce el riesgo país, la economía crece, la inflación cede, mejoran las tasas de interés y, como resultado, el dólar tiende a bajar". Sin embargo, Campos subrayó que el panorama actual es distinto. Según señaló, el país enfrenta un bajo crecimiento económico, un riesgo país elevado, niveles de deuda en máximos históricos y exportaciones prácticamente estancadas, un cóctel que debilita los fundamentos detrás de la reciente apreciación del peso. En ese contexto, lanzó una alerta: "forzar la caída del dólar mediante mayor endeudamiento externo representa un riesgo significativo". Recordó que la divisa ha caído cerca de 300 pesos en pocos días, mientras el país ha emitido alrededor de 40 billones de pesos en deuda en el exterior, entre operaciones con Pimco y colocaciones recientes, una cifra que duplica el monto del crédito del FMI, estimado en 20 billones de pesos.

Sobre lo anterior coincide Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, quien aclara que el anuncio de la multimillonaria operación de deuda en dólares causó una fuerte apreciación del peso colombiano, de 2,2%, "cerrando por debajo de $3.630 por dólar, su nivel más alto desde 2021 en la pandemia, no se veía tal precio". A renglón seguido, Sebastian Toro, fundador de Arana Alfa, considera que este descenso de la moneda verde en Colombia es "artificial", porque entre deuda y más deuda, este gobierno dejará al país más endeudado.

El Gobierno colocó deuda externa por casi US$5.000 millones con tres bonos en dólares

Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la universidad Eafit, explica que esta colocación de bonos en enero de 2026 es la mayor emisión individual de deuda externa en la historia de Colombia. "En todo 2025 se emitieron US$10.901 millones, resultado de 8 operaciones distintas. En contraste, la primera emisión de 2026 ya concentra US$4.950". Y pone el siguiente ejemplo: Es como una familia que logra un crédito grande, a buen plazo y con muchos bancos interesados. "Puede ser señal de confianza, pero sigue siendo una deuda que hay que pagar. En Colombia, la deuda bruta sigue creciendo, subiói $371 billones de agosto del 2022 a noviviembre del 2025".

Otras causas de la caída del precio del dólar en Colombia