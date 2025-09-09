Antonio Sanguino presentó su renuncia como ministro de Trabajo: la decisión queda en manos del presidente Petro

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó este lunes 8 de septiembre que presentó su carta de renuncia al presidente, Gustavo Petro, tal como se lo solicitó el Gobierno.
La petición le fue transmitida por Angie Rodríguez, directora del Dapre, después de la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Además lea: Petro se sienta hoy con su gabinete para tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo
“Si a uno le piden una carta, uno tiene que radicarla. Pero repito, en últimas será el Presidente quien decida quienes seguimos acompañándolo en esta tarea”, declaró Sanguino ante periodistas.