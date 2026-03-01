x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Galón de gasolina superaría los US$3 en EE. UU. tras escalada en Medio Oriente

Los precios del crudo podrían subir hasta 19% y superar los US$70 por barril, impulsando la gasolina en EE. UU. por encima de US$3.

  • Conductores en Estados Unidos podrían enfrentar alzas en los precios de la gasolina desde la próxima semana, en medio del repunte del petróleo tras los ataques a Irán. FOTO PIXABAY.
El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

La escalada de tensiones en Medio Oriente tras los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra Irán ya empieza a reflejarse en las proyecciones del mercado energético. Patrick de Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, advirtió que el crudo podría experimentar un alza relevante en las próximas jornadas.

Este domingo, el analista señaló en su cuenta de X que su estimación previa de un incremento de entre 5 y 10 dólares por barril se ajustó a un rango de entre 4 y 9 dólares en el mercado abierto. “No es necesariamente un ajuste significativo, pero esa es la tendencia actual”, explicó.

Según información de Forbes, día antes, Haan había proyectado que los precios del petróleo podrían subir entre 4% y 19%, lo que llevaría el valor del barril por encima de los 70 dólares, luego de haber cerrado el viernes alrededor de los 65 dólares.

¿Impacto inmediato en las gasolineras de Estados Unidos?

El posible encarecimiento del crudo tendría un efecto casi inmediato en los surtidores. Según el analista, los precios de la gasolina en Estados Unidos podrían superar el promedio nacional de 3 dólares por galón, y los consumidores comenzarían a sentir el impacto tan pronto como la próxima semana.

De acuerdo con Forbes, sería la primera vez que el promedio nacional en EE. UU. alcanzaría los 3 dólares por galón. Este escenario aceleraría el tradicional aumento estacional de los precios de la gasolina en el país.

Le puede gustar: Crisis en Oriente Medio: atacaron dos buques en el Estrecho de Ormuz y navieras suspendieron tránsito

De Haan advirtió además que los movimientos podrían reflejarse incluso antes. “Hay muchos buques cisterna en movimiento en Tampa antes de que los precios de los tanques de almacenamiento se ajusten incluso antes del cierre del mercado de mañana.

Esté atento a los cambios en los precios de los tanques de almacenamiento tempranos o intradía, en espera de los movimientos de las operaciones electrónicas. En resumen: los precios minoristas podrían variar incluso mañana por la mañana si el mercado sube”, escribió en X.

¿Qué papel juega el estrecho de Ormuz?

A la incertidumbre se suma la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de crudo. Según informes, decenas de petroleros fueron desviados el sábado en medio de reportes no verificados sobre un eventual cierre del paso marítimo.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la interrupción total del tránsito, cualquier afectación prolongada podría presionar aún más los precios internacionales del petróleo, dado el volumen significativo de exportaciones que circulan por esa ruta.

¿Se repetirá el choque de precios de 2022?

Pese a las alertas, De Haan matizó que el escenario actual no necesariamente replicará los fuertes incrementos registrados en 2022, cuando la recuperación de la demanda tras la pandemia de COVID-19 y las preocupaciones por la invasión de Ucrania por parte de Rusia dispararon las cotizaciones energéticas.

En ese entonces, el mercado enfrentaba una combinación de alta demanda y choques geopolíticos simultáneos que amplificaron la volatilidad. Ahora, aunque el riesgo geopolítico vuelve a escena, el analista considera que el impacto podría ser más moderado en comparación con aquel episodio.

Entérese: Galón de gasolina quedó en $15.411 en Medellín

