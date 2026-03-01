Galón de gasolina superaría los US$3 en EE. UU. tras escalada en Medio Oriente

La escalada de tensiones en Medio Oriente tras los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra Irán ya empieza a reflejarse en las proyecciones del mercado energético. Patrick de Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, advirtió que el crudo podría experimentar un alza relevante en las próximas jornadas. Este domingo, el analista señaló en su cuenta de X que su estimación previa de un incremento de entre 5 y 10 dólares por barril se ajustó a un rango de entre 4 y 9 dólares en el mercado abierto. “No es necesariamente un ajuste significativo, pero esa es la tendencia actual”, explicó.

Según información de Forbes, día antes, Haan había proyectado que los precios del petróleo podrían subir entre 4% y 19%, lo que llevaría el valor del barril por encima de los 70 dólares, luego de haber cerrado el viernes alrededor de los 65 dólares.

¿Impacto inmediato en las gasolineras de Estados Unidos?

El posible encarecimiento del crudo tendría un efecto casi inmediato en los surtidores. Según el analista, los precios de la gasolina en Estados Unidos podrían superar el promedio nacional de 3 dólares por galón, y los consumidores comenzarían a sentir el impacto tan pronto como la próxima semana. De acuerdo con Forbes, sería la primera vez que el promedio nacional en EE. UU. alcanzaría los 3 dólares por galón. Este escenario aceleraría el tradicional aumento estacional de los precios de la gasolina en el país. Le puede gustar: Crisis en Oriente Medio: atacaron dos buques en el Estrecho de Ormuz y navieras suspendieron tránsito De Haan advirtió además que los movimientos podrían reflejarse incluso antes. “Hay muchos buques cisterna en movimiento en Tampa antes de que los precios de los tanques de almacenamiento se ajusten incluso antes del cierre del mercado de mañana. Esté atento a los cambios en los precios de los tanques de almacenamiento tempranos o intradía, en espera de los movimientos de las operaciones electrónicas. En resumen: los precios minoristas podrían variar incluso mañana por la mañana si el mercado sube”, escribió en X.

¿Qué papel juega el estrecho de Ormuz?

A la incertidumbre se suma la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de crudo. Según informes, decenas de petroleros fueron desviados el sábado en medio de reportes no verificados sobre un eventual cierre del paso marítimo. Aunque no hay confirmación oficial sobre la interrupción total del tránsito, cualquier afectación prolongada podría presionar aún más los precios internacionales del petróleo, dado el volumen significativo de exportaciones que circulan por esa ruta.

¿Se repetirá el choque de precios de 2022?