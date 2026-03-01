¿El DIM ya se quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares del Apertura?

¿El DIM ya quedó eliminado en la Liga? Después de la derrota 1-2 ante Bucaramanga ese fue uno de los comentarios que circuló entre los hinchas del cuadro rojo. Su argumento era sencillo: de los nueve partidos que ha jugado el Medellín en Liga, solo ganó uno. Además, los Rojos, por lo general “invencibles” en el Atanasio Girardot, no han logrado ninguna victoria como locales en lo que va de este semestre. Antes, el escenario deportivo de la ciudad era el gran fortín de El Poderoso, tanto en torneos locales como internacionales.
No obstante, desde el 8 de diciembre del año pasado, cuando se jugó la última jornada de los cuadrangulares, no suman de a tres en casa. En el Apertura 2026, los rojos suman dos derrotas: contra Bucaramanga (1-2) y frente a Internacional de Bogotá (1-2). Entre tanto, consiguieron un par de igualdades: 1-1 ante Pereira y 2-2 contra Tolima.