¿El DIM ya se quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares del Apertura?

¿El DIM ya quedó eliminado en la Liga? Después de la derrota 1-2 ante Bucaramanga ese fue uno de los comentarios que circuló entre los hinchas del cuadro rojo. Su argumento era sencillo: de los nueve partidos que ha jugado el Medellín en Liga, solo ganó uno. Además, los Rojos, por lo general “invencibles” en el Atanasio Girardot, no han logrado ninguna victoria como locales en lo que va de este semestre. Antes, el escenario deportivo de la ciudad era el gran fortín de El Poderoso, tanto en torneos locales como internacionales. No obstante, desde el 8 de diciembre del año pasado, cuando se jugó la última jornada de los cuadrangulares, no suman de a tres en casa. En el Apertura 2026, los rojos suman dos derrotas: contra Bucaramanga (1-2) y frente a Internacional de Bogotá (1-2). Entre tanto, consiguieron un par de igualdades: 1-1 ante Pereira y 2-2 contra Tolima.

Incluso, en Copa Libertadores tampoco triunfaron ante su gente: en el duelo contra Liverpool de Uruguay empataron sin goles en un partido “para el olvido”. Por eso, los aficionados piensan que el Rey de Corazones ya no tiene opciones de clasificar a los cuadrangulares. “No nos vemos eliminados. Faltan muchas fechas y puntos por jugar. Sabemos bien cómo funciona la liga colombiana. Solo es necesario tener dos, tres o cuatro victorias consecutivas para clasificar y tenemos la convicción de que nos meteremos en la lucha”, aseguró Giuliano Tiberti, asistente técnico del elenco antioqueño, quien dirigió desde la raya del Atanasio ante los bumangueses porque Alejandro Restrepo está sancionado. El italiano tiene razón. Es cierto que el DIM solo tiene siete puntos. También que no ha mostrado la eficiencia para anotar que tuvo en el Clausura del año pasado ni la solidez defensiva —con actuación brillante de su arquero— que mostró en el inicio de 2025. Sin embargo, aún tiene opciones matemáticas de clasificar. Restan diez fechas del Todos contra todos. En ellas habrá 30 puntos en disputa. En caso de ganarlos todos, Medellín sumaría 37 unidades, puntaje que llevó a Atlético Nacional a ser tercero del Clausura del año pasado.

El umbral para clasificar en el octavo puesto, tomando como base lo ocurrido durante el Clausura pasado, es de 29 puntos, unidades que sumó América de Cali para meterse en las semifinales de ese torneo. El Medellín necesitaría sumar 22 más de los que tiene y aún podría lograrlo.

¿Cómo fue el partido del Medellín?

Había mucha expectativa. El sábado en la noche, frente al Atlético Bucaramanga, el DIM buscaba su segunda victoria en la Liga colombiana. Sus aficionados venían ilusionados por la clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Sin embargo, los rojos terminaron sumando su cuarta derrota en el rentado local. Los antioqueños cayeron ante el elenco dirigido por Leonel Álvarez con un doblete de Émerson Batalla, un extremo que jugó en el cuadro rojo hasta 2023 y que, en los últimos años, se convirtió en figura en el balompié internacional. Fue el partido de los ex.

Los tantos de Batalla fueron al minuto 34 y 37. El primero llegó después de un gran pase desde afuera del área que el extremo definió con calidad tras una pequeña desatención de Malcom Palacios, encargado de marcar a Émerson en esa acción. El segundo llegó tres minutos después. Batalla recibió una pelota fuera del área, por la banda derecha. Metió una diagonal hacia el centro de la cancha y remató con potencia. La pelota pegó en la espalda de Kevin Mantilla, se desvió y dejó a Salvador Ichazo “petrificado”, sin opciones de cambiar el destino. En el primer tiempo, Medellín no contó con suerte. Sus futbolistas se vieron desconcentrados e imprecisos. Los atacantes no pudieron concretar las acciones que generaron. Además, el cuerpo arbitral no pitó algunas jugadas que pudieron cambiar el rumbo del cuadro rojo. Hubo una jugada en la que Aldair Quintana tumbó a Francisco Fydriszewski dentro del área, pero los jueces no consideraron que fuera penalti. “Me duele mucho no convertir. Vivo del gol. No se me está dando. Esto no es abandonar ni dejar de entrenar o trabajar. Siempre soy el primero que llega a entrenar. Trato de hacer lo mejor en el día a día. Yo sigo con mi foco. Espero marcar. Creo que será así. Me siento muy convencido. Lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina el campeonato”, analizó Francisco Fydriszewski.

El Polaco fue uno de los hombres importantes del DIM en la parte complementaria. Al argentino, que fungió como capitán del equipo, le hicieron la falta que terminó en el gol de penalti de Francisco Chaverra, que fue el descuento para El Poderoso. A pesar de que los rojos fueron incisivos en ataque desde el primer minuto de la segunda parte, no lograron darle vuelta al marcador. Al final del encuentro, la estadística mostró que generaron 15 opciones de gol, de las cuales nueve terminaron con la intervención de Aldair Quintana, quien fue la figura del cuadro bumangués y el verdugo de los antioqueños.