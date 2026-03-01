x

El petróleo Brent se dispara a 9,38% en sus primeras negociaciones del lunes tras ataques en Medio Oriente

El Brent salta hasta 9,38% y con un valor máximo de US$81, mientras el WTI avanza 7,5%, tras la escalada del conflicto en Oriente Medio.

  • El crudo Brent superó los US$80 por barril en la apertura asiática, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz. FOTO AFP
    El crudo Brent superó los US$80 por barril en la apertura asiática, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz. FOTO AFP
Agencia AFP
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
bookmark

En las primeras operaciones del lunes, la referencia de petróleo Brent llegó a registrar un repunte de 9,38%, alcanzando los 79,29 dólares, impulsada por el impacto del conflicto en la región. Incluso, en los primeros minutos de negociación, tocó un máximo intradía de 81 dólares por barril.

Las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron con fuerza al mercado petrolero en la apertura de las bolsas asiáticas este lunes, según reportó Bloomberg News.

De hecho, en las primeras transacciones en Asia, el crudo Brent alcanzó los 80,20 dólares por barril, lo que representa un salto de 13% frente al cierre del viernes, cuando había terminado en 72,87 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,25% y se ubicó en 72,55 dólares por barril.

El repunte del Brent, referencia internacional del mercado, consolida un incremento significativo si se compara con los niveles de comienzos de año, cuando rondaba los 61 dólares.

No obstante, el viernes ya había incorporado gradualmente una prima de riesgo geopolítico que lo llevó por encima de los 72 dólares antes de la nueva escalada.

Preocupa el Estrecho de Ormuz

Uno de los principales focos de preocupación es el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. El recrudecimiento del conflicto ha complicado el tránsito marítimo en la zona. Aunque el paso no está completamente bloqueado —según la firma de análisis Kpler algunos buques chinos e iraníes han logrado cruzarlo—, las operaciones enfrentan mayores dificultades.

En este contexto, el mercado evalúa el riesgo de nuevas alzas. Si bien los países importadores cuentan con inventarios estratégicos —los miembros de la OCDE están obligados a mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones de crudo—, no se descarta que las cotizaciones puedan escalar por encima de los 100 dólares si persiste la inestabilidad.

Como respuesta a la guerra en Irán, OPEP+ anunció el domingo un aumento de 206.000 barriles diarios en las cuotas de producción para abril, decisión adoptada por Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros del grupo, un ajuste superior al previsto inicialmente por el mercado.

¿Cómo afecta la subida del barril de petróleo a Colombia?

Para aterrizar un poco el impacto, Óscar Rincón, director ejecutivo de Acipet, explicó a La República que por cada dólar adicional en el precio del barril, la industria recibe alrededor de 750.000 dólares diarios.

Rincón precisó que la producción actual de Colombia se ubica cerca de los 750.000 barriles de crudo por día, lo que amplifica el efecto de cualquier variación en las cotizaciones internacionales.

Entérese: Precio del petróleo superaría los US$100 por escalada de ataques contra Irán

En ese contexto, subrayó que un entorno de precios más altos no solo favorece a las compañías productoras, sino que también genera mayores recursos para las regiones y fortalece las finanzas públicas del país.

Por otro lado, hay que tener presente que la escalada del crudo beneficia al Gobierno Nacional, puesto que diseñó su Marco Fiscal de Mediano Plazo para este primer semestre con un precio del petróleo en aproximadamente 70 dólares por barril.

Además, el petróleo beneficia directamente a Ecopetrol, que tampoco pasa por los mejores momentos y sus utilidades se proyecta que caigan hasta un 43% en 2025.

Eso porque, con un crudo más caro, incrementa sus ingresos en ventas. Como principal empresa petrolera de Colombia, sus utilidades están estrechamente ligadas al valor internacional del barril.

Le puede gustar: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

