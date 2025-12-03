¿Por qué Antioquia fue la única región donde no subió este mes el gas natural vehicular?

Hay buenas noticias para los conductores de Antioquia: el Gas Natural Vehicular (GNV) no tendrá incremento en el departamento desde el 1 de diciembre, aun cuando en varias regiones del país sí habrá aumentos. El Valle, Yopal, Bogotá y la Costa presentarán variaciones entre el 28% y el 35%, mientras que Antioquia mantendrá su precio en $3.990 por metro cúbico. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, había anticipado, en conversación con EL COLOMBIANO, enviando un mensaje de calma para los usuarios: “El primero de diciembre no va a subir el gas natural vehicular en Antioquia, y además van a tener garantía de suministro durante todo 2026. EPM ya contrató el gas que se requiere”, aseguró. Le puede interesar: Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos? Murgas recordó que el GNV ha sido clave para taxistas y sistemas de transporte público tras el desmonte del subsidio a la gasolina. Hoy lo usan 87.000 taxis en Colombia, además de flotas completas en Bogotá, Cartagena, Valledupar y cerca de 400 buses en Medellín.

Por eso insistió en que, pese a la discusión nacional sobre posibles escaseces o la necesidad de importar, “los paisas pueden tener tranquilidad: van a encontrar siempre GNV en las estaciones, si nada extraordinario sucede”.

Pero el gas residencial en Antioquia sí subiría hasta 20% en 2026

El panorama cambia cuando se habla de tarifas residenciales. Aunque Murgas aseguró que en 2026 no habrá incrementos superiores al IPC a nivel nacional, advirtió que Antioquia y el Eje Cafetero serán la excepción debido a la renovación de contratos de suministro. Según explicó: “Los contratos de gas que abastecían estas zonas vencieron el 30 de noviembre y los nuevos acuerdos se firmaron a precios más altos que en años anteriores”, señaló.

Por esta razón, los usuarios residenciales verán un incremento estimado entre 20% y 25%, que comenzará a reflejarse en las facturas de febrero de 2026. El ajuste ocurre un mes después porque el precio del gas se actualiza en enero y se factura al ciclo siguiente. Lea más. Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Importaciones de gas y presión sobre las tarifas

El aumento en algunos precios se da en un contexto de mayor dependencia del gas importado, como lo muestra la evolución reciente: en los últimos cinco años, la oferta total del país fue de 1.074 GBTUD en promedio, con una caída progresiva que obligó a cubrir entre 7% y 19% de la demanda con importaciones. Naturgas proyecta que en 2026 Colombia enfrentará un déficit del 26% en el suministro nacional firme, que deberá compensarse con gas importado y contratos nacionales que garanticen la continuidad del servicio.

¿Habrá interrupciones?

Según Murgas, no deberían presentarse. Los contratos firmes, tanto de importación como de producción nacional, tienen como objetivo cubrir los picos de demanda previstos para 2026: “Puedo dar tranquilidad: habrá gas suficiente y con garantía de suministro, tanto para GNV como para el uso residencial”. Conozca también: Sin el gasoducto Antonio Ricaurte listo, ¿se evaluarían otras alternativas para traer gas venezolano a Colombia? Bloque de preguntas y respuestas