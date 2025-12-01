Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos?

El mercado del gas natural vehicular (GNV) en Colombia arranca el fin de año con movimientos en los precios. A partir de este lunes 1 de diciembre, el precio del combustible utilizado por más de 645.000 vehículos tendrá incrementos “significativos”, especialmente en el interior del país y en el Valle del Cauca. Lo que hoy es una alternativa económica y ambientalmente limpia empieza a enfrentar una presión al bolsillo de los conductores, se convierte en un dolor de cabeza, teniendo en cuenta que el país está importando más gas que nunca y los contratos baratos que mantenían a raya los precios están por expirar. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue directo: “El precio del gas vehicular tendrá un incremento del 30%, principalmente en el interior del país y en el Valle del Cauca. Este golpeará tarifas, fletes y también a los usuarios domiciliarios”. Agregó que el coletazo de los altos precios del gas importado también se hará sentir para los usuarios domiciliarios desde el 1 de diciembre en la región Caribe, “como ya se dio en el interior del país, en donde se incrementó más del 20%”.

Según fuentes del sector consultadas por EL COLOMBIANO, los primeros en sentir el impacto serán taxistas e industrias, apenas lleguen las facturas de enero. Los hogares lo verán entre finales de enero y febrero. Según el primer reporte de estaciones de servicio del Valle del Cauca, el precio del GNV está subiendo en 30%, es decir, un incremento de $900 por metro cúbico. En medio de la tormenta, Ecopetrol anunció a mediados de noviembre que aumentará su oferta entre 46 y 60 Gbtud desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta mayo de 2026. Eso equivale al 20% de la demanda residencial, comercial y vehicular del país. Con este refuerzo, según la petrolera, se busca aliviar la presión en el sistema y garantizar disponibilidad. Puede leer: “Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas

Incremento del GNV y el efecto dominó de los contratos vencidos

Desde la comercializadora de gas Vanti confirman que el panorama no pinta bien. Los contratos que permitían mantener valores bajos terminan a finales de noviembre, justo antes del alza. Con ello comienza un escenario de alta volatilidad, ya que los nuevos contratos ya no son anuales; se están firmando por tres meses o incluso por semanas; y parte del abastecimiento dependerá de gas importado. “Es un aumento inevitable”, aseguró una fuente de la compañía. Y la advertencia no es menor, en algunos casos, el incremento podría llegar al 40%, dependiendo del distribuidor y del costo del transporte, que también se ha encarecido. El primer golpe llegará entre diciembre y enero, cuando las estaciones empiecen a pagar el gas al nuevo valor. Después, los precios subirán o bajarán según el mercado, pero la tendencia es que viene un salto fuerte. Conozca más: Gas natural vehicular subiría entre 30% y 40% desde el 1 de diciembre y los taxistas serán los primeros en sentir el golpe

Quiénes sentirán más duro el ajuste en el GNV en Colombia

El impacto será directo para 87.000 taxistas que usan GNV, 1.500 camiones de carga convertidos al gas; sistemas de transporte público como Cartagena, Valledupar y el 30% del SITP en Bogotá; y empresas de mensajería, distribución y logística que migraron al gas por ahorro. Naturgas recuerda que el GNV es una alternativa limpia porque elimina material particulado, reduce CO2 y baja en más de 75% los óxidos de nitrógeno. Pero con los nuevos precios, la ecuación económica cambia. “Los de carga que invirtieron en flotas a GNV ya no verán ahorros. Comparado con el diésel subsidiado, el gas quedará al mismo nivel”, explicó un operador del sector. Incluso Transmilenio podría enfrentar aumentos si los contratos de suministro, que podrían vencerse el 30 de noviembre, se actualizan bajo la nueva realidad del mercado.

Pese al revés de precios, el GNV sigue siendo una alternativa clave en la transición energética. Los datos lo respaldan. Por ejemplo, el GNV elimina totalmente el material particulado, reduce a la mitad las emisiones de CO2. A su vez, un taxista ahorra hasta $1,5 millones al mes frente a gasolina, y un transportador de carga podría ahorrar hasta 40% frente al diésel, si se desmonta el subsidio.

¿Qué dicen desde Naturgas para Medellín?