Precio de la urea sube 50% por la guerra en Irán y golpea a Colombia, que depende de las importaciones

El precio de los fertilizantes, en particular la urea, registra un fuerte incremento en los mercados internacionales como consecuencia del bloqueo en el estrecho de Hormuz por la guerra en Irán. Este insumo clave para la producción agrícola ha subido cerca de 50%, generando preocupación en el sector.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó a EL COLOMBIANO que este aumento responde directamente a las restricciones en el comercio global. “La urea ha subido prácticamente un 50% desde que inició el bloqueo en el estrecho de Hormuz”, sostuvo.
El impacto en Colombia dependerá, según el dirigente gremial, de los inventarios disponibles en el país y del comportamiento de los comercializadores en la cadena de distribución.