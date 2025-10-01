Día Internacional del Café: el 31% de la caficultura de Colombia está en manos de mujeres

En Colombia, las mujeres ya son protagonistas en el mundo del café. Hoy, el 31% de la producción cafetera está en sus manos, lo que significa que de las más de 500 mil familias dedicadas a este cultivo, al menos 163 mil son lideradas por mujeres que se encargan de sembrar, cosechar y producir el grano.
Aunque la caficultura se ha asociado históricamente con los hombres, la presencia femenina es cada vez más fuerte. La cadena de valor del café es amplia y diversa, y allí las mujeres participan en todos los frentes: son recolectoras, dueñas de fincas, empresarias, baristas, catadoras, líderes gremiales y hasta comerciantes de subproductos.
Esa figura arquetípica del caficultor con poncho y sombrero empieza a transformarse, porque el rostro femenino gana espacio y visibilidad en el campo, que cada vez apuestan más por cafés especiales y por nuevas formas de conectarse con el consumidor.
Lea más: Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?