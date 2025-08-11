x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín

La Dian extendió horarios en 45 ciudades. Aquí le contamos cómo consultarlos.

  • FOTO CAMILO SUÁREZ.
    FOTO CAMILO SUÁREZ.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Llegó el periodo para presentar y pagar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024, la Dian extendió los horarios de atención presencial en 45 ciudades del país durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

Los puntos habilitados ofrecerán asesoría personalizada en temas clave como la inscripción o actualización del RUT, residencia fiscal, sucesiones ilíquidas, topes para declarar y manejo de saldos a favor. También se brindará información sobre las sanciones por no declarar y las entidades autorizadas para el pago.

InfogrÃ¡fico
Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín

Según José Fernando Sierra Faria, asesor de la Dian y vocero del tema, la entidad está comprometida con facilitar tanto las herramientas digitales como la orientación presencial para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.

De hecho, a la fecha, ya se han recibido más de 413.000 declaraciones, lo que refleja el compromiso de los ciudadanos con la legalidad fiscal.

Así será la atención de la Dian en Medellín para declarar renta

En Medellín, la Dian habilitó tres sedes con horarios extendidos para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria.

Le puede gustar: Gilinski se queda con otra paisa: comprará a Mimo’s

La sede Alpujarra atenderá de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., excepto el 16 de agosto.

Por su parte, las sedes Antigua Aduana y Campestre estarán disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Estas oficinas ofrecerán orientación especializada durante toda la temporada de vencimientos para personas naturales, y estarán enfocadas en agilizar trámites y resolver dudas puntuales sobre el proceso de declaración de renta.

¿Cuáles son los horarios de atención de la Dian para declarar renta?

La Dian invitó a los contribuyentes a aprovechar estos horarios extendidos para evitar congestiones y presentar su declaración con tiempo.

Los interesados pueden consultar los horarios completos y puntos habilitados en otras ciudades a través del micrositio oficial de la Dian para renta personas naturales 2024: https://micrositios.dian.gov.co/renta-personas-naturales-ag-2024

¿Quiénes deben declarar renta?

La declaración de renta de personas naturales se realizará entre el 12 de agosto y el 24 de octubre de 2025, conforme al calendario tributario oficial de la Dian.

Deben presentar la declaración de renta todas aquellas personas naturales que, durante el año gravable 2024, hayan cumplido alguna de las siguientes condiciones:

1° Quienes cuenten con un patrimonio bruto igual o superior a $211.792.500 al finalizar el año gravable 2024.

2° La suma de todos los ingresos y que sean iguales o superiores a $65.891.000 comprobables al finalizar el año gravable 2024.

3° Consumos con tarjetas de crédito iguales o superiores a $65.891.000 al finalizar el año gravable 2024.

4° Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a $65.891.000.

5° Compras y consumos iguales o superiores a $65.891.000.

6° Personas responsables del Impuesto a las Ventas (IVA).

Entérese: Llega la temporada para declarar renta, ¿qué debe tener en cuenta para cumplir la obligación?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida