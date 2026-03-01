Alucinaciones de la IA Grok y verificación periodística desatan polémica sobre bombardeo de una escuela en Irán

Este fin de semana varios simpatizantes de Israel y Estados Unidos acusaron a los medios de comunicación de difundir información falsa tras una supuesta verificación de la IA Grok, de la red social X, sobre los bombardeos que dejaron una escuela en ruinas en Irán. Finalmente los chequeos de los periodistas internacionales confirmaron que los hechos eran reales.
Así es, la verificación de medios de comunicación reveló errores en respuestas del asistente de inteligencia artificial Grok, vinculado a la red social X y que se ha convertido en un asistente de verificación de información para los usuarios.
Según información de Efe, la herramienta catalogó como falsas las imágenes que mostraban el bombardeo de una escuela y afirmó que en realidad correspondían a un ataque ocurrido en Kabul en 2021.