¿Quién vendió la lechona en la Feria de Osaka, Japón? Plato no fue hecho con ingredientes colombianos

En medio de su visita a Japón, el presidente Gustavo Petro alardeó sobre la acogida del pabellón colombiano en la Feria del Futuro de Osaka con datos cuestionables, destacó el éxito de un particular plato de Colombia: la lechona. En un trino que generó preocupación y burlas hacia el jefe de Estado, Gustavo Petro mencionó que iban “10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria”, haciendo alusión al popular plato característico del centro del país. Lea también: Polémica por las cuentas de Petro en Japón: ¿10 millones de toneladas de lechona vendidas en una feria? La publicación que fue realizada el viernes, 5 de septiembre, y que hasta ahora no ha sido ni borrada ni corregida por el presidente pese a grasos errores en su mensaje como decir que “han entrado 1.300.000 millones de personas al estand” de Colombia, fue aclarada por el departamento de comunicaciones de la Presidencia, quien aclaró que el estand de Colombia fue visitado por 1,3 millones de personas y que se vendieron 10 toneladas de lechona.

¿Quién preparó la lechona vendida en el estand de Colombia en Osaka, Japón?

Los encargados de vender la lechona en el estand de Colombia fueron Óscar Pineda y su empresa Meat Express, un restaurante cuyo dueño es este bogotano que reside en el país nipón desde hace 25 años aproximadamente. El negocio, según su sitio oficial, prepara varios platos de la gastronomía latinoamericana contando en su menú con comidas de México, Perú, Bolivia y por supuesto, Colombia.