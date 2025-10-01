Ramo se pronunció por la malteada de Chocoramo anunciada por Frisby España y aclaró el uso de su marca

Ramo respondió ante los cuestionamientos en redes sociales luego de que Frisby España anunciara van a tener en sus restaurantes una malteada de Chocoramo en sus dos restaurantes, en Madrid y Barcelona, y las 10 cocinas ocultas que piensan abrir en ese país.
“Aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial, ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”, enfatizó la compañía en un comunicado de prensa a la opinión pública.
